Çukurova'da zirai don felaketi: Acil destek çağrısı!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:18

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:18

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, başta patates, şeftali ve narenciye olmak üzere dikili ağaçlar ve tarla ürünlerinin büyük bir kısmının don nedeniyle kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti.

Doğan, "Erkenci patateslerin tamamını kaybettik. Nisan ayı başında hasat edilmesi planlanan patatesler don felaketi nedeniyle yok oldu. Aynı şekilde, erkenci şeftalilerin tamamı zarar gördü, geç şeftalilerin ise ancak bir kısmı kurtuldu. Karpuz ekimi yüzde 10 oranında tamamlanmıştı ve bu alandaki zarar yüzde 60 seviyelerine ulaştı. Narenciye ağaçları da bu felaketten büyük ölçüde etkilendi. Mayer cinsi limon, greyfurt, portakal ve bazı mandalina türlerinde hasar oranı oldukça yüksek" dedi.



"TARSİM KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ"



Doğan, TARSİM poliçelerinde ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çekerek, "Tarla ürünleri 1 Mart'tan sonra don kapsama alanına alınıyor, ancak bu ürünler Aralık sonu ve Ocak başında ekildiği için zaten Ocak-Şubat aylarında don riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu ürünler toprak üzerine çıktığı andan itibaren sigorta kapsamına alınmalıdır. Avrupa'da sigortalı tarımsal üretim oranı yüzde 50 seviyelerinde iken, Türkiye'de bu oran yüzde 20 civarındadır. Çiftçiler, Ziraat Bankası'ndan sübvansiyonlu kredi kullanmadıkları takdirde, sigorta yaptırma oranı yüzde 5'e kadar düşer. Bu nedenle, TARSİM kapsamının genişletilmesi şart! Ayrıca, TARSİM tarafından şeftali ürünü için don teminatı verildiğinde yüzde 40 muafiyet uygulanıyor, sel, dolu gibi afetlerde bu oran yüzde 8 seviyelerinde. Don için de oranın yüzde 8 seviyesine çekilmesini acilen talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

