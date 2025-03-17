Çukurova’da kriz büyüyor: 'Çiftçilerimiz feryat ediyor'

CHP Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, zirai don felaketinin yaralarının sarılmadığına ve tarımsal sulama krizine dikkat çekerek iktidarın yanlışlarının bedelinin çiftçilere ödetilemeyeceğini söyledi.

Çukurova’da kriz büyüyor: 'Çiftçilerimiz feryat ediyor'
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Mehmet Aka
Yayınlanma: 17.03.2025 - 04:00

Tarımsal üretimde yaşanan sorunlar ve çiftçilerin talepleri hakkında konuşan Barut, “Ülkemizin dört bir yanında maliyetler altında ezilen, ürünleri para etmeyen, borç batağına saplanan çiftçilerimiz feryat ediyor. Tarıma ve üreticilere gereken desteği vermeyen AKP iktidarı nedeniyle ülkemizin gıda egemenliği tehlikeye girdi. Doğu Akdeniz bölgesinde şubat ayı sonlarında yaşanan zirai don felaketi nedeniyle yaralar henüz sarılmadı” diye konuştu.

Barut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin en erkenci sebze ve meyvesini yetiştiren Çukurova topraklarına daha bu ayın 11’inde su verebildiler. Çiftçilerden tarım alanlarının yüzde 50’sinde kuru tarım yapmaları istendi. İktidar, yanlışları, plansızlıkları ve hatalarının bedelini çiftçimize ödetemez.”


Etiketler: #çiftçi #Çiftçiler #Felaket

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