Çiftçiden kuru ekim yapması istendi: Çukurova ve Aydın'da su alarmı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

İklim değişikliğiyle birlikte Çukurova’da çiftçiyi zora sokan olaylara bir yenisi daha eklendi. Yağışsız geçen kışın ardından çiftçi, kuru toprağa ekim yapmak durumunda kalacak. Kurak bir kış geçiren bölgede, geçtiğimiz hafta yaşanan zirai dondan pek çok tarımsal ürün hasar görmüştü. Şimdi de Adana zirai kuraklığın etkisi altında. Kış döneminde tarla sulayan çiftçi, ekim-dikim ayının gelmesiyle kuru toprağa ekim yapıp salma suyla tarlasına can suyu vermeyi hedefliyor.

UMUT KARLARIN ERİMESİNDE

Cumhuriyet’e konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, “Önümüzde ciddi anlamda bir su sıkıntısı var. Nasıl giderileceğini hiç kimse bilemiyor. Sadece Kayseri tarafına yağan karların eriyip barajları doldurması bekleniyor. O olursa suyumuzda sıkıntı olmayacak diyorlar” dedi.

Tayakısı, “Adana’da bu yıl için su sorunu yaşanacağını zannetmiyorum. Ama suyu hovardaca kullanmaya devam edersek, gelecek yıllarda daha ciddi problemler yaşanacak. Fide dikimi yapılacak ancak su olmadığı için çiftçiler bekliyor. Fide dikiminden hemen sonra can suyu verilmesi gerekiyor ancak olanak yok. Devlet Su İşleri yetkilileri, suyun ayın 10’unda kanallara verileceğini ve ekim-dikim için kullanılabileceğini söylediler” diye konuştu ve verilen suyun büyük miktarının çiftçiye ulaşana kadar kaybolacağını belirtti.

Tayakısı sözlerini şöyle tamamladı: “Biz burada yetkililere ‘Suyumuz yok’ diyoruz ama suyu hovardaca kullanıyoruz. Kontrol edilemeyen su var, birçoğu denize akıyor. Yani bunun önüne geçmek için mutlak suretle kapalı sulama sistemine geçilmeli. Su, yeraltından borularla basınçlı su sistemine aktarılmalı. Bu şekilde yüzde yüz kontrol altına alınabilir” diye konuştu. Tayakısı, maliyeti yüksek olan bu sistemlerin kuruluşu için “Devlet desteği verilerek faizsiz, kredisiz bir sistemle çiftçiyi borçlandırarak bunların alınmasını sağlaması gerek.”

"KURU TARIM YAPIN"

Aydın Valiliği “2025 Yılı Sulama Sezonunda Uygulanacak Olan Havza Bazlı Su Dağıtım Planlaması Kararı” gereği, Aydın’da Büyük Menderes Havzası’nda tarım alanlarının sadece yüzde 50’sine su verilecek. Havzada sulu tarım yapacak çiftçilere en fazla iki defa su verileceği bildirilirken üreticilerden kuru tarım yapmaları istendi.

Çiftçiler, borsa, ziraat odaları ve sendika temsilcileri bu kararın uygulanamayacağının altını çizerken Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu Aydın’ın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

‘AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ’

Tarımsal kuraklığın yıllardır kademeli olarak arttığını anlatan Mehmet Kendirlioğlu, uygulamayla çiftçi kayıt sistemine kayıtlı parsellerin yarısına su verilebileceğini anlattı. Kendirlioğlu, “Aydın tarımının kuru tarımla yürümesi mümkün değil. Kuru tarım yapmak için kışın ekim yapmak lazım. Yani bu saatten sonra kuru tarım yapmak mümkün değil hatta tarım yapmak mümkün değil. Yani boş kalacak araziler” dedi. Aydın’da çiftçilerin yüzde 70’ine yakınının kiracı olduğunu belirten Kendirlioğlu, “Çiftçilerimiz önceden buraları kiraladı ve mevcut durumlara göre krediler aldı. 100 dönümlük kredi aldı ancak 50 dönümünü ancak ekebiliyor. Yetkililerin acilen önlem alması, Aydın’ın acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen) Genel Başkanı Ali Bülent Erdem de vahşi sulama ve elektrik santrallarının da çok su harcadığına dikkat çekti.

KURAKLIKTA GENEL DURUM NE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık haritası yayımladı. Standart yağış indeksi metoduna göre hazırlanmış olan haritada 12 aylık değerlendirmeye bakıldığında Kahramanmaraş bölgesi şiddetli kuraklıktan etkilenirken Adana, Osmaniye ve çevre illerde şiddetli orta kuraklık gözlemlenmekte.