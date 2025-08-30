Cuma Hutbesi'nde ismi yine geçmemişti: Diyanet tepkilerin ardından Atatürk'ü 'hatırladı'

Milli bayramlarda ve 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı, dün geleneği yine bozmamıştı.

Diyanet'in cuma hutbesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün adı anılmamıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin, "Yüce Rabbim; Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin" ifadeleri yer almıştı.

DİYANET'TEN 30 AĞUSTOS MESAJI GELDİ

Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziz milletimizin büyük bir cesaretle mücadele ederek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu onurlu günde, vatanımız, bayrağımız, hürriyetimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda feday-ı can eden şehitlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha iftiharla yad ediyoruz. Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür.

Bundan bir asır önce, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı sarsılmaz bir imanla direnen aziz milletimiz, bu topraklarda ilelebet özgürce yaşayacağını şanlı bir zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca mücadele eden milletimiz, kazandığı zaferle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı olmuştur. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir."

ATATÜRK'Ü "HATIRLADILAR"

"Büyük bir iftiharla bayrama dönüştürdüğümüz 30 Ağustos Zaferi, elbette bugüne dair bizlere önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu manada en temel görevimiz, istiklal mücadelesinin niçin yapıldığını ve zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle okumak, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zaferin arka planındaki yüksek inancı, ruhu ve şuuru her daim diri tutmaktır. Bununla birlikte ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak; birlik-beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak da önemli görevlerimizdendir.

Bu vesileyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor; devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz."