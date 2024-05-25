Cumartesi Anneleri 1000'inci haftada Galatasaray Meydanı'nda

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda 1000. hafta eyleminde buluştu. Buluşmaya, siyasi partilerden temsilciler de katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:00
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Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda 1000. hafta eyleminde buluştu. Buluşmaya, siyasi partilerden temsilcilerin de katıldı. 

Grup adına konuşan faili meçhul cinayet kurbanlarının yakınları''Biz bin haftadır bu alanda adalet tabebimizi dilendirdik. Son suçlu yargılanana kadar burada olmaya devam edeceğiz'' diyerek 'Adalet nerede?'' diye sordu. 

 

 


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