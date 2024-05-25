Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri mesajı

Silivri Cezaevi'nden Cumartesi Anneleri'nin eylemine mesaj yollayan eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, "Onların, yaz-kış, baskı-zülüm demeden direnenlerin, kabullenmeyenlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor bir dünya" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:58
Can Atalay'dan Cumartesi Anneleri mesajı
Abone Ol google-news

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin Gezi Parkı Davası'nda 13. yıl hapis cezası verdiği ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen milletvekilliği düşürülen eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda yaptığı eylem için mesaj yolladı. Can Atalay'ın X hesabından yayınlanan mesajda, Cumartesi Anneleri'nin yaptıkları eylemin sürekliliğini korumak için verdikleri mücadeleye dikkati çeken Atalay, dayanışma mesajı verdi.

Atalay, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelmelerinin bininci haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:

"Merhaba değerli dostlar,

Merhaba yılmak bilmeyen anneler, çocuklar, aileler.

Merhaba dayanışmanın fedakâr insanları,

90’ların ortasında; gözaltında kayıp haberleri ardı ardına gelirken, kontrgerillanın kanlı tarihi dönemin Başbakanınca 'kurşun atan da yiyen de' diyerek aklanmaya çalışılırken bir avuç insan ellerinde kaybettirilip unutturulmaya çalışılanların fotoğrafları ile Galatasaray Meydanı’na çıktı…

Hasan Ocak’ın anası ile babası haftalarca yerlerde sürüklendi ama memleketin gündemine taşıdı kayıpları, adaleti bulamasalar da Hasan Ocak’ın mezarını buldular…

İsmail Bahçeci’den Rıdvan Karakoç’a 'kayıp' haberlerinin ardı arkası kesilmiyordu. Galatasaray’a çıkan ve boyun eğmeyen o bir avuç insanın karşısında 'kaybedenler kaybetti'…

Ellerindeki fotoğraflara bakın, gözaltındaki bilebildiğimiz ilk kayıp tütün işçisi Salih Bozışık’tan ardı arkası gelmeyen sayısız kayıplarımızın fotoğrafları var ellerinde…

Ve onların, yaz-kış, baskı-zülüm demeden direnenlerin, kabullenmeyenlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor bir dünya…

Kaybedenler kaybedecek, bundan emin olalım.

Hep birlikte mücadele edecek hep birlikte kazanacağız."


Can Atalay haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Özlem Zengin açıkladı: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek

AKP'li Özlem Zengin açıkladı: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
Teoman'dan Cumartesi Anneleri'ne 1000'inci hafta şarkısı: 'Benim Annem Cumartesi'

Teoman'dan Cumartesi Anneleri'ne 1000'inci hafta şarkısı: 'Benim Annem Cumartesi'
Cumartesi Anneleri davası bir kez daha ertelendi

Cumartesi Anneleri davası bir kez daha ertelendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri nedeniyle kıskaca alındı: 10 müfettiş inceledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO Kuleleri nedeniyle kıskaca alındı: 10 müfettiş inceledi
Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı

Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı
MetroPOLL Araştırma'dan yeni anket: AKP İkinci parti olma konumunu koruyor

MetroPOLL Araştırma'dan yeni anket: AKP İkinci parti olma konumunu koruyor
Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!

Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!
Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'

Seçim hezimetinin ardından AKP'de 'hikaye' isyanı: 'Kürtler, Aleviler nerede?'
Arazisine diktiği 1100 zeytin fidanı traktörle ezildi

Arazisine diktiği 1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!

CHP'li Öztürkmen mülakat skandalını açıkladı: Sonuncuyu birinci yapan fotoğraf... Torpilin pozu da çıktı!
petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi

petrol yüklü tanker İstanbul Boğazı’nda sürüklendi