Cumartesi Anneleri 1110. haftada sordu: Hasan Gülünay nerede?

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için sürdürdükleri haftalık eylemlerinin 1110’uncusunda bugün İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Bu haftaki eylemde, 20 Temmuz 1992’de İstanbul’da evinden iş yerine giderken gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan dört çocuk babası Hasan Gülünay’ın akıbetinin açıklanması istendi.

Kayıp yakınları ve hak savunucuları, meydanda kayıpların fotoğrafları ile karanfiller taşıdı.

“İKİ KİŞİ ONU EMNİYETTE GÖRDÜ”

Basın açıklamasını okuyan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Sekreteri Jiyan Kaya, Hasan Gülünay’ın çalıştığı iş yerini arayan ve kendisini “Terörle Mücadele Şubesi”nden olarak tanıtan bir kişinin, Gülünay’ın gözaltına alındığını bildirdiğini söyledi. Kaya, ailenin savcılık ve emniyete yaptığı başvurularda gözaltı bilgisinin reddedildiğini belirtti.

Ailenin dönemin İstanbul Emniyeti’nde görev yapan Hüseyin Kocadağ ile görüştüğünü aktaran Kaya, Kocadağ’ın Gülünay’ın sağ olduğunu söylediğinin aile tarafından ifade edildiğini dile getirdi. Kaya, aynı dönemde gözaltında bulunan iki kişinin de Hasan Gülünay’ı emniyette gördüklerini ve işkenceye tanıklık ettiklerini beyan ettiklerini söyledi.

DOSYA ZAMAN AŞIMIYLA KAPATILDI

Kaya, ailenin resmi kurumlara yaptığı tüm başvurulara karşın etkili bir soruşturma yürütülmediğini belirterek dosyanın zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin 2016 yılında yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütülmediğine hükmettiğini hatırlatan Kaya, buna rağmen dosyanın yeniden soruşturulmasına karar verilmediğini ifade etti. Kaya, “Hasan Gülünay’ın akıbetinin ortaya çıkarılması, bir kez daha zaman aşımı uygulamasıyla engellendi” dedi.

“SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN”

Hasan Gülünay’ın gözaltında kaybedilmesinin 34’üncü yılında devlete çağrıda bulunan Kaya, hakikatin açığa çıkarılmasının ve adaletin sağlanmasının devletin yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Kaya, Hasan Gülünay’ın akıbetinin açıklanmasını, dosyada etkin bir soruşturma yürütülmesini ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi. Kaya, “Kaç yıl geçerse geçsin; Hasan Gülünay için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“BU BİR KAYIP HİKAYESİ DEĞİL”

Açıklamanın ardından Hasan Gülünay’ın kızı Deniz Gülünay’ın gönderdiği mektup, kayıp yakını ve insan hakları savunucusu Maside Ocak tarafından okundu.

Deniz Gülünay mektubunda, babasının gözaltında kaybedilmesinin yalnızca bir kişinin ortadan kaybolması değil, bir ailenin hayatını ve dört çocuğun çocukluğunu etkileyen bir süreç olduğunu vurguladı.

Mektupta, yaşananların bir “kayıp hikayesi” değil, inkâr ve cezasızlık hikayesi olduğu ifade edildi. Deniz Gülünay, “Babam kayıp değil. Devletin sistematik yok etme politikası sonucu gözaltında kaybedildi” ifadelerini kullandı.

“BABAM NEREDE?”

Deniz Gülünay, mektubunda yıllardır aynı soruya yanıt aradıklarını belirterek, “Babam nerede? Bu soru yıllar içinde değişmedi. Sadece ağırlığı arttı. Çünkü cevap verilmediği her gün o sorunun anlamı biraz daha büyüdü” dedi.

Gülünay, kendilerine “unutun” denildiğini ancak bunu kabul etmediklerini belirterek, “Bugün hâlâ aynı yerdeyim. Aynı sorunun içindeyim. Bu soru cevaplanana kadar susmayacağız” diye seslendi. Cumartesi Anneleri’nin 1110’uncu hafta eylemi, Galatasaray Meydanı’na karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.