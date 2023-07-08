Cumartesi Anneleri'ne yine gözaltı: Milletvekilleri Şık ve Tanrıkulu'na polis ablukası!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:10

Güncelleme: 08.07.2023 - 17:29

Cumartesi Anneleri'nin, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 954’üncü haftasında devam etti.

Galatasaray Meydanı’na yürüyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucularını Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararına rağmen engelleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TİP Milletvekili Ahmet Şık, Cumartesi Anneleri'nin gözaltına alınmasına karşı basın açıklaması yaparken polis ablukasına alındı.

“ANAYASA’YA AYKIRI BİR BİÇİMDE GÖZALTINA ALINIYORLAR”

CHP'li Tanrıkulu, gözaltılara şu sözlerle tepki gösterdi:

“Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995’ten bu yana bu meydanda kesintisiz bir biçimde sivil itaatsizlik haklarını kullanıyorlar, toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanıyorlar. Daha doğrusu kullanmaya çalışıyorlar. Ancak 2018 tarihinde yine burada çok ağır bir biçimde bizim de bulunduğumuz ortamda gözaltına alındılar. Bu meydan kendilerine yasaklandı. Bundan yaklaşık 3 ay önce Anayasa Mahkemesi, bu meydandaki ihlalle ilgili olarak bir karar verdi. Ve Cumartesi İnsanları’nın toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarına müdahale edildiğine karar verdi. 14 haftadır Cumartesi İnsanları, burada Anayasa’ya aykırı bir biçimde gözaltına alınıyorlar. Ben şu anda milletvekiliyim, açıklama yapmam engelleniyor.”

“ÇEKİLİN ARAMIZDAN”

Ahmet Şık, polislere, “Polis memuru arkadaşlar, gazetecilerin önünü açın” diye seslendi. Tanrıkulu da basın mensupları aralarına polisin girmesine, “Aramızdan çekilin o zaman. Çekilin aramızdan” diyerek tepki gösterdi.

“ERDOĞAN, BU SENİN ESERİN”

O sırada polis, Şık ve Tanrıkulu’nun da bulunduğu yere kalkanlarla müdahale etti. Tanrıkulu, “Burada polis memurları suç işliyor. Emniyet müdür suç işliyor. Milletvekiliyiz, her yerde basın açıklaması yaparız. Engelleyemezsiniz. Bizi engelliyorsunuz, engelleyemezsiniz. Buradaki emniyet görevlileri suç işliyor. Biz burada ifade özgürlüğünü kullanamıyorsak kim nerede kullanacak? Erdoğan sana sesleniyorum, bu senin eserin. Anayasa’yı, Anayasa Mahkemesi’ni tanımıyorsun. Böyle mi yapacaksın. Cumartesi İnsanları, 14 haftadır bu gördüğünüz biçimde burada Anayasa’ya aykırı bir biçimde gözaltına alınıyorlar” dedi.

“80 YAŞINDAKİ İNSANLARI HUKUKSUZCA ALIYORSUNUZ”

Şık ise, polisin müdahalesine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Buraya müdahale edemezsin ya. Herkes işini yapacak. Sizin yaptığınız suç. Kimden cesaret aldığınız ortada. Sizden öncekilerin başına geleni bir düşünün ya. Utanarak bakıyorsunuz bazılarınız. Evet, utanın. Azıcık haysiyetiniz varsa bırakın o kimliği, üniformayı. 80 yaşındaki insanları hukuksuzca alıyorsunuz. Anayasal hakkını kullanmasını çiğniyorsunuz. Mevzuat diyorsunuz. Bir partinin emir eri olmuş kaymakamın verdiği yetkiyle mi yapıyorsunuz bunu? O kaymakam da suç işliyor. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz bunu unutmayın.”

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

'Cumartesi Anneleri' Twitter hesabından yapılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Hanife Yıldız

İkbal Eren

Mikail Kırbayır

Maside Ocak

Besna Tosun

Hasan Karakoç

Ali Tosun

Eren Keskin

Leman Yurtsever

Cüneyt Yılmaz

Oya Ersoy

Gülendam Özdemir

Nimet Tanrıkulu

Ümit Biçer

Hayrettin Pişkin

Ezgi Çetin

Şifa Nur Çetin

Ömer Kavran