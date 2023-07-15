CHP'li Gökçen'den Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis engeline tepki!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:36

Güncelleme: 15.07.2023 - 17:36

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 955’inci haftada da polis tarafından engellendi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Cumartesi Anneleri’nin oturma eyleminin engellenmesine tepki gösterdi.

"MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE HAK İHLALİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Gökçen yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi Anneleri ve onların haklı direnişine destek olanlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da polis şiddetiyle gözaltına alındılar. Anayasa Mahkemesi kararlarında, bu eylemin barışçıl olduğu ve yapılan müdahalelerin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali anlamına geleceği belirtilmiştir.

Milyonların gözü önünde, Anayasa Mahkemesi kararına açıkça aykırı bir şekilde hak ihlali gerçekleştiriliyor. Anayasa Mahkemesine bir gün aldığı kararla Yargıtay, diğer gün Galatasaray Meydanında coplarıyla polisler gider yapıyor. Zorla kaybetme ciddi bir suçtur; zorla kaybetmelerin üstünü bu şekilde kapatmak, üstelik acılı insanların adalet aramasını engellemeye çalışmak, bu suça ortak olmaktır! İki elimiz, eski suçları yeni suçlarla örtmek isteyenlerin yakasındadır. Cumartesi Annelerinin adalet mücadelesini destekliyor ve yakınlarına bir mezar başında dua bile edememiş bu insanların adalet arayışlarının en kısa zamanda sonuca ulaşmasını bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM) İstanbul Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasının yasaklanması ve buna yönelik polis müdahalesi nedeniyle 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı'nın 'ihlal' edildiğine karar vermişti.

Kararda, "Grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik oturma eylemi ve basın açıklaması yapmak istemesi demokratik bir toplumda saygı ile karşılanmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. AYM kararı, 23 Şubat'ta Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı.



