Cumartesi Anneleri'nin yargılanmasına başlandı: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'

Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:50

Güncelleme: 27.02.2024 - 15:50

Gözaltılarda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 1995 yılından beri Galatasaray Meydanı'nda yapılan oturma eylemleri ve basın açıklamalarının 10 Haziran 2023'teki 950. haftası dolayısıyla yapılmak istenen basın açıklamasında gözaltına alınan Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan 20 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçundan 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma istemiyle dava açıldı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Cumartesi Anneleri/İnsanları aileleri, sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası hak savunucusu ile çeşitli ülkelerin konsolosluk temsilcileri de gözlemci olarak izledi.

Sabah saatlerinde başlayan duruşma, mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle daha büyük bir salon ayarlanması için öğleden sonra saat 13.30'a ertelendi. Duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye devam edildi.

“HAKİKAT ORTAYA ÇIKSIN”

21 Mart 1995’te gözaltına alınan, daha sonra ise işkenceyle öldürülerek Beykoz ormanlığına atıldığı ortaya çıkan Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali Ocak, mahkemedeki savunmasında hakikatin açığa çıkartılması ve sorumluların yargılanarak cezalandırılması için adalet aradıklarını söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 16 Ekim 2022 tarihli kararında toplanma haklarının engellenerek gözaltına alınmalarının; ‘hak ihlali’ olduğuna karar verdiğini belirten Ali Ocak, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

15 Şubat 1995’te gözaltında alınan ve ağır işkenceyle katledilerek Altınşehir kimsesizler mezarlığında cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan Karakoç ise savunmasında, ağabeyinin dosyasının 29 yıldır Beykoz Adliyesi’nin raflarında bekletildiğini ifade ederek, annesi Asiye Karakoç’un Galatasaray Meydanı’na çıkarak adalet arayan ilk annelerden biri olduğunu belirtti.

Hasan Karakoç, annesinin başvurduğu hiçbir yerden sonuç alamadığını ve oğlunun başına neler geldiğini öğrenemediğini kaydederek, “Devlet benim annemi görmedi duymadı, onu vatandaş saymadı” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Karakoç, suçlunun kendileri değil, kendilerine bu zulmü yaşatanlar olduğunu ifade etti.