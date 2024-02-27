Cumartesi Anneleri'nin yargılanmasına başlandı: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın Galatasaray Meydanı'ndaki 950. hafta dolayısıyla yapmak istediği basın açıklaması nedeniyle 20 kişiye açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:50
Cumartesi Anneleri'nin yargılanmasına başlandı: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'
Abone Ol google-news

Gözaltılarda kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 1995 yılından beri Galatasaray Meydanı'nda yapılan oturma eylemleri ve basın açıklamalarının 10 Haziran 2023'teki 950. haftası dolayısıyla yapılmak istenen basın açıklamasında gözaltına alınan Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan 20 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet' suçundan 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma istemiyle dava açıldı. 

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Cumartesi Anneleri/İnsanları aileleri, sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası hak savunucusu ile çeşitli ülkelerin konsolosluk temsilcileri de gözlemci olarak izledi.

Sabah saatlerinde başlayan duruşma, mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle daha büyük bir salon ayarlanması için öğleden sonra saat 13.30'a ertelendi. Duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye devam edildi.

“HAKİKAT ORTAYA ÇIKSIN”

21 Mart 1995’te gözaltına alınan, daha sonra ise işkenceyle öldürülerek Beykoz ormanlığına atıldığı ortaya çıkan Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali Ocak, mahkemedeki savunmasında hakikatin açığa çıkartılması ve sorumluların yargılanarak cezalandırılması için adalet aradıklarını söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 16 Ekim 2022 tarihli kararında toplanma haklarının engellenerek gözaltına alınmalarının; ‘hak ihlali’ olduğuna karar verdiğini belirten Ali Ocak, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

15 Şubat 1995’te gözaltında alınan ve ağır işkenceyle katledilerek Altınşehir kimsesizler mezarlığında cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç’un kardeşi Hasan Karakoç ise savunmasında, ağabeyinin dosyasının 29 yıldır Beykoz Adliyesi’nin raflarında bekletildiğini ifade ederek, annesi Asiye Karakoç’un Galatasaray Meydanı’na çıkarak adalet arayan ilk annelerden biri olduğunu belirtti.

Hasan Karakoç, annesinin başvurduğu hiçbir yerden sonuç alamadığını ve oğlunun başına neler geldiğini öğrenemediğini kaydederek, “Devlet benim annemi görmedi duymadı, onu vatandaş saymadı” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Karakoç, suçlunun kendileri değil, kendilerine bu zulmü yaşatanlar olduğunu ifade etti.


Cumartesi anneleri haberleri duruşma haberleri galatasaray haberleri hak ihlali haberleri Anayasa Mahkemesi haberleri

İlgili Haberler

Cumartesi Anneleri'nin eylemi 987. haftasında

Cumartesi Anneleri'nin eylemi 987. haftasında
CHP'li Sarıbal:

CHP'li Sarıbal: "Cumartesi Annelerinin haklı haykırışı 987 haftadır sürüyor"
Cumartesi Anneleri: 'Adalet istiyoruz'

Cumartesi Anneleri: 'Adalet istiyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bülent Arınç'tan, Karamollaoğlu'na yanıt: Erbakan'a özel 'cezaevinden kurtarma' yasasını anlattı

Bülent Arınç'tan, Karamollaoğlu'na yanıt: Erbakan'a özel 'cezaevinden kurtarma' yasasını anlattı
Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…

Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!
İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin

İmamoğlu: Topbaş’a hayatı zindan ettin
Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TRT CHP'li adaylara kör: İmamoğlu, Yavaş ve Tugay'a 1 dakika bile yer vermedi!

TRT CHP'li adaylara kör: İmamoğlu, Yavaş ve Tugay'a 1 dakika bile yer vermedi!
Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…

Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…