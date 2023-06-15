Yayınlanma: 15.06.2023 - 18:28

Güncelleme: 15.06.2023 - 18:28

Oğlu Hüseyin Aydemir’i 1995 yılında gözaltına alındıktan sonra kaybeden Cumartesi Annesi Asiye Aydemir hayatını kaybetti.

Cumartesi Anneleri Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Asiye Annemizi, 1995’te gözaltında kaybedilen Hüseyin Aydemir’in annesini kaybettik. Bir annemizin daha evladına ve adalete ulaşamadan aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aydemir ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.