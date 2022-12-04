Cumhur İttifakı ile zincir marketler arasındaki gerilim büyüyor: Pano koydular, şimdi de mühürlediler

04 Aralık 2022 Pazar, 10:18

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla beraber 'market zinciri' gerilimi sürüyor.

Bahçeli, zincir marketlerle ilgili yaptığı açıklamada 'sürekli zam yapan marketlerin FETÖ bağlantılarının' araştırılmasını istemişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise zincir marketleri stokçulukla suçlayıp ‘3 harfliler’ diyerek hedef almıştı.

Erdoğan da, zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmiş, basını da hedef alarak "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız" şeklinde konuşmuştu.

AKP'Lİ BELEDİYEDEN 5 MARKETE MÜHÜR

Giderek artan gerilimin ardından AKP'li Ağrı Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, “Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

MHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞUBE GİRİŞİNE PANO

Burdur'un Tefenni ilçesinde de MHP'li belediye, bir BİM şubesinin girişine Bahçeli'nin sözlerinin olduğu reklam panosunu koydu.

Panoda Bahçeli'nin "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatları araştırılmalıdır. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karaban gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmaz devletin asli vazifesidir" sözlerine yer verildi.

ŞOK'TAN İSTİFA ÇAĞRISI

Şok Marketler, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, dernek başkanlığından istifa çağrısında bulundu.

Şok Marketler Yönetim Kurulu, Aykaç’ın 30 Kasım 2022’deki konuşması nedeniyle yayımlanan açıklamada, Aykaç’ın konuşmasından Gıda Perakendecileri Derneği’nin ‘haberinin olmadığı’ ifade edildi.

Açıklamada, Son zamanlarda farklı mecralarda gerçekleştirilen zincir marketlere yönelik suçlamaların doğru olmadığı ve özellikle zincir marketlerin fiyat artışlarının müsebbibi olmadığı aşikardır ve enflasyonun sebebi olarak zincir marketlerin gösterilmesi doğru değildir.

Açıklamada Aykaç’ın ‘kamuoyunu doğru bilgilendirmekten ziyade maksadını aşarak tartışmaları siyasi düzleme çektiği’ şu sözlerle savunuldu:

Bu açıklamalar nedeniyle şirketimiz ve derneğimiz zan altında kalmış, özellikle ticaretimize yönelik haksız ve ölçüsüz saldırıların maalesef artmasına sebebiyet vermiştir.

BİM patronunun istifaya davet edildiği metinde, Aykaç istifa edene kadar ŞOK’un toplantılara katılmayacağı ve alınan kararlara bağlı olmayacağı “Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz” ifadeleriyle yer aldı.