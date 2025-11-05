Cumhur İttifakı'nda 'süreç' çatlağı... BBP lideri Mustafa Destici'den sert çıkış!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik 8 Temmuz'da açıkladığı hükme Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetmesi ve böylece kararın kesinleşmiş olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ORTADA BİR FİKİR SUÇU YA DA FİKİR SUÇLUSU YOK"

Destici, şunları kaydetti:

"Ortada bir fikir suçu ya da fikir suçlusu yok. Davaya dair utanılacak tek şey, bizce, terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya milletin kaynaklarından her yıl milyarlarca lira ödenmesidir. Esas utanılması gereken budur."

"TERÖRLE, TERÖRİSTLE MÜZAKERE EDİLEREK TERÖR SONLANDIRILAMAZ"

Cumhur İttifakı ortağı Destici, yeni açılım sürecine dair ise, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Birlik Partisi olarak terör ve terörle mücadele konusunda aynı yerde duruyoruz. Devletimizin varlığının yanında duruyoruz. Milletimizin birliğinin yanında duruyoruz. Hukukun üstünlüğünün yanında duruyoruz. İnsafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların cefakâr ailelerinin yanında duruyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımızın, güzel Türkçemizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürdüyle Türkmeniyle, Alevisi Sünnisiyle Türk milletinin yanında duruyoruz ve sonuna kadar da burada durmaya devam edeceğiz.

Görüşümüz çok açık ve nettir. Terörle, teröristle müzakere edilerek terör sonlandırılamaz. Bunun bir örneği yoktur. ETA ve IRA örnekleri doğru örnekler değildir. İran'ın partisi hiçbir zaman terörü savunmamıştır. Biz de inanan insanlarız. Biz bu ülkede özellikle İslam inancına sahip vatandaşlarımızı kardeşimiz olarak görüyoruz. Azınlıkları da azınlıklarında azınlık haklarından ve yine de dinimizin yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Ya da insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla değerlendiriyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan hangi inanca ya da etnik kökene mensup olursa olsun azınlıkları da yine bu gözle görüyor ve ülkemizin bir vatandaşı olarak değerlendiriyoruz.

Gelinen noktada benim Kürt kardeşimin temsilcisi olarak karşıma kırk yıldır bu ülkeye kan kusturan, 40 bin insanın katili bir terör örgütü ve onun siyasi uzantıları konuyorsa ben bunu kabul etmiyorum. Benim kabul etmediğim bu. Asla Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmiyorum. Terör örgütünü bu şekilde kabul etmek onu meşrulaştırmaktır.

Türkiye’de bir Kürt sorunu yoktur. Bunu kendilerine de sordum, burada da defaten söyledim. Demokratik olarak böyle bir sorun yoktur. Ama Kürt meselesinden kastedilen nedir? Bir statü talebidir. Yani bizim ayrı bir bölgemiz olsun, bizim ayrı bir bayrağımız olsun, o bölgede biz ayrı bir dille eğitim yapalım. Ayrı bir resmi dil olsun ve o bölgede yaşayanlarında ayrı bir millet ismi olsun. Bu bölücülüktür, ihanettir. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu millet bunu kabul etmez. Kim ne yaparsa yapsın. Millet göreceğiz; devletine de milletin birliğine de ülkesinin bütünlüğüne de ay yıldızlı al bayrağına da Türkçesine de kimliğine de sahip çıkacaktır."