Cumhur ortağından 'emekli ikramiyesi' tepkisi: 'Neden enflasyon oranında artırılmıyor?'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Destici, emeklilerin bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılması gerektiğine dikkat çekerek, ortağı olduğu iktidara "Emekli ikramiyeleri neden enflasyon oranında artırılmıyor?" diye sordu.

"BİZİM EKONOMİMİZ KIRILGAN"

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

“Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15-21 bandından yüzde 26 bandına yükseltti. Bu, enflasyonun düşmediği ya da çok yavaş düştüğü anlamına gelir. Enflasyon düşmeyince gıda fiyatları da yalnızca enflasyon oranında kalmıyor, onun çok daha üzerinde artıyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan sürekli iniş çıkışlar ve mobil eşel sistemi bütün piyasayı olumsuz etkiliyor. Çünkü bizim ekonomimiz kırılgan. Bu kırılganlığın iki temel sebebi var; biri dış ticaretten kaynaklanan cari açık, diğeri bütçe açığıdır. Bunların üzerine bir de yüksek faiz eklenince en büyük mağduriyeti düşük gelirli dezavantajlı kesimler yaşıyor.”

"TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMASI GEREKİYOR"

Mustafa Destici, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, “2023 Temmuz ayında yapılan haksızlık ortadan kaldırılsın diyoruz. Çalışanla emekli arasındaki denge üçte iki seviyesindeydi, bugün üçte bire düşmüş durumda. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Ayrıca emekli ikramiyeleri konusunda da soruyoruz: Neden enflasyon oranında artırılmıyor? Eğer enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu. Ramazan ayında artırılmadı ve 4 bin lira verildi. Önümüzde Kurban Bayramı var. En azından vatandaşımızın ve emeklilerimizin kurban kesebilmesine yardımcı olunmalıdır" diye konuştu.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini savunan Destici, “Temmuz ayında herkes zam alacak ama asgari ücretli olduğu yerde sayacak. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi yüzde 26. Bunun en azından bir kısmı, örneğin yarısı, asgari ücrete yansıtılabilir. Nasıl memurun maaşına ilk altı aylık enflasyon farkı zam olarak yansıyorsa, nasıl emeklinin maaşına zam olarak yansıyorsa, nasıl kamu işçisinin ve belediye işçisinin maaşına zam olarak yansıyorsa, asgari ücretlinin maaşına da zam olarak yansıtılmalıdır” dedi.