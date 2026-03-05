Cumhur savaşla ‘iç cephe ve süreç’ derken, muhalefet çelişkilere tepki gösteriyor: Süreçte çelişkiler büyüyor

Ortadoğu’da çıkan savaşın ardından hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni çözüm sürecine vurgu yapan açıklamalar yaptı. Bahçeli partisinin grup toplantısında “İç cephenin önemi çok daha iyi anlaşılmıştır. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?” derken, Erdoğan’ın da partisinin MKYK toplantısında hem iç cephe söylemi hem de süreçle ilgili benzer bir değerlendirmeyi yaptığı belirtildi.

İktidar bu söylemi kullanırken geride kalan haftada Laiklik Bildirisi’ne imza atan isimler ifade vermeye çağırıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanarak Ankara’ya getirildi. Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi isimler tahliyelerine karşın hâlâ göreve dönmeyi bekliyor.

‘TOPLUMU AYRIŞTIRIYORLAR’

Bu örnekleri gösteren CHP kurmayları “Hem ‘iç cepheyi güçlendirme’ diyorlar hem de toplumu yarı yarıya ayırıyorlar” tepkisini gösterdi. İktidarın yerel seçimleri kaybettiğinden bu yana bu tavrı izlediğini belirten kurmaylar “Ortak raporda demokratikleşme adımlarına yer verdik. Kayyımları, ifade özgürlüğüyle ilgili vurguları yaptık. Bundan sonra artık herkesin sözünü tutması gerekir. Siz bir iç cephe çağrısı yapıyorsanız önce son seçim sonuçlarını kavramanız gerekir. Toplumun büyük bir kesimi artık sizi desteklemiyor. Buna saygı duymanız, buna göre konuşmanız gerekiyor. Ama hâlâ bunu yapmıyorlar” diye konuştu. Partililer bu noktada CHP lideri Özgür Özel’in önce gün grup toplantısında yaptığı konuşmadaki “Yine balta çektiler” ifadelerinin “durumu tek cümleyle özetlediğini” söyledi.