Cumhur vekilleri deprem bölgesi için Bakan Kurum’u övdü, Avrupa’yı kötüledi: Kurum’a övgü yarışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na konuk olarak barınma hakkı kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı. Komisyonda söz alan Cumhur İttifakı milletvekilleri de deprem bölgesinde yapılan çalışmalar nedeniyle Kurum’u övdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel deprem konutlarıyla ilgili “Sen ‘Bir yılda yapacağım’ dedin, üç yıl oldu daha yüzde 70’ini yaptın” eleştirisini getirirken, AKP’li Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kurum’u överek “Almanya’da bir sel oldu. Üç sene mi oldu? Hâlâ konutları yapılmadı” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ VEKİLDEN ‘ZATIALİNE’ TALEP

AKP’li Mehmet Sait Yaz da 6 Şubat depremlerini anlatırken Kuran’da kıyametin anlatıldığı bölümü alıntıladı ve “Ne muradınız varsa Allah versin. Neredeyse kıyametin kopmasını bize andıracak bir deprem yaşadık” dedi. Ardından tarım alanlarının imara açıldığını söyleyen Yaz “Bir öneride bulunmak istiyorum zatıalinize: Değerli Bakanım, imar planları yapılırken Diyarbakır’da mesken olarak yapılan en sağlam bir yerde yapıldı. Ergani’ye, Silvan’a ve Çınar’a açılan yol üzerine imar verilmesin. Orası tarım arazisi, şu anda imara açık. Böyle bir durum giderse on yıl, yirmi yıl sonra buğday ekecek bir alanımız olmayacak” ifadelerini kullandı.

ÖNCE ÖVGÜ SONRA TALEP

MHP’li Musa Küçük de “Büyük bir başarı hikâyesini yazdınız” dedikten sonra “Sosyal konut konusunda 500 bin konut açıklandı, 5 milyonun üzerinde talep oldu deniliyor. Demek ki sizlere büyük iş düşüyor, gerçekten çok büyük bir açık var. Vatandaşımız kendi konutunu yapmakta, ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Hem dar gelirli vatandaşımızın konuta ulaşmasının sağlanmasına hem de bu uçuk kira bedellerinin aşağı doğru düşeceğine inanıyorum” yorumunu yaptı.

‘MUHAKKAK BİR ENFLASYON VAR’

Toplantının sonunda artan konut ve kira fiyatlarıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Kurum “Muhakkak enflasyonla bir artış söz konusu. Bütün dünyada bu giderler arttı ama bugün deprem bölgesindeki kira fiyatlarına baktığınızda 5 bin liraya kadar düşmüş illerimiz var. Asgari ücretin 28 bin 100 lira olduğunu düşünürseniz, bir asgari ücretli yüzde 30’uyla şu an deprem bölgesinde konut tutabiliyor” dedi.