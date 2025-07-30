Cumhurbaşkanı Aday Ofisi tartışmaları: İmamoğlu iddialara 'o fotoğraf' ile yanıt verdi

CHP, Ankara'da Ekrem İmamoğlu için Cumhurbaşkanı Aday Ofisi açılışı yaptı.

Ofiste yer alan bir fotoğraf sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterinin indirildiği iddia edildi.

İmamoğlu, söz konusu iddialara İBB binasındaki çalışma ofisinde yer alan bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.

"BİZİM İÇİN SON DERECE NET"

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizin açılışını büyük bir heyecanla ve gururla takip ettim. Ancak sosyal medyada yürütülen bazı tartışmalardan Silivri’de bulunmam nedeniyle maalesef gecikmeli haberdar oluyorum.

Atatürk posterinin indirildiğine dair başlatılan kampanyayı büyük bir üzüntüyle gördüm. Bu yakıştırmanın, kişisel olarak beni ve yol arkadaşlarımı yaralamaya dönük olduğu açık.

Biz ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyor, onun ilkelerini, devrimlerini ve Cumhuriyeti hayatımızın ve siyasetimizin temeli olarak görüyoruz.

Bugün ne için yola çıktığımız da, kimin makamına talip olduğumuz da bizim için son derece nettir.

Kimse bizim Atatürk’e duyduğumuz sevgiyi ve mirasına olan bağlılığımızı sorgulayamaz. Buna cevap vermeyi bile zul addederim. Attığımız her adım, onun “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir.

Yolumuz belli, zihnimiz berraktır.

“Azim ve kararlılıkla”

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkemizi hep birlikte aydınlık yarınlara taşımaya kararlıyız."