TTB'den randevusuz hasta tepkisi: 'Sorumlu iktidarın sağlık politikalarıdır'
Covid-19 pandemisiyle birlikte devlet hastanelerinde MHRS üzerinden randevu bulmak büyük bir problem halini aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından, artık randevusuz muayene olunabileceğiyle ilgili bir genelge paylaştı. Türk Tabipleri Birliği karara tepki gösterdi.
Covid-19 pandemisinin başlamasıyla devam eden süreçte Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)'nde randevu bulmak zorlaştı. Randevu sisteminin yetersiz olması nedeniyle muayene sürelerini 5 dakikaya indiren Bakanlık, yurttaşlardan ve sağlık çalışanlarından büyük tepki almıştı.
Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre; Sağlık Bakanlığı, yeni bir genelge yayımlayarak artık hastaların randevusuz olarakta muayene olabileceklerini açıkladı.
Köroğlu şunları söyledi:
"Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir."
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ
Tıkanan sağlık sisteminin sorumlusunun iktidarın politikaları olduğunu vurgulayan Türk Tabipler Birliği (TTB), randevusuz hasta bakılmasının şiddeti artıracağı uyarısında bulundu.
TTB, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Tıkanan sağlık sisteminin sorumlusu iktidarın yürürlükteki sağlık politikalarıdır. Hastanelerde RANDEVU DIŞI hasta bakılması sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıracaktır. Bu tür popülist politikalardan vazgeçilmeli, emek-meslek örgütlerinin sesine kulak verilmelidir."
KARARI BAKANLIK AÇIKLAMADI
Ayrıca randevusuz muayeneyle ilgili yayımlanan genelegeye dair Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bilgi olmaması dikkat çekti.
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