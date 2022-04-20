MHRS'den randevu almak imkansız: Yurttaş hastanelerden iki yıldır sıra alamıyor
Hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden yaşanan randevu sorununs yurttaşlar ve uzmanlar tepki gösterdi.
Genel Sağlık İş-Başkanı Derya Uğur, salgın döneminin başından beri süren randevu sorunu çözülemediği için “CİMER’e tehdit ve şikâyet yağdığını” belirtti. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve üniversite hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yaşanan randevu sorunun çözülmemesine tepki gösterdi.
ÖZEL HASTANEYE YARADI
Aile hekimliği sistemine de yeterli özen gösterilmediği için hasta yığılmaları yaşandığını söyleyen Uğur, “Yurttaşlar merkezlerden uzakta şehir hastaneleri yerine daha kolay ulaşabilecekleri, yakın bir tarihe randevu alabilecekleri özel hastaneleri tercih ediyor. 2020’de aktif hizmet veren bin 534 hastaneden 900’ünü Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler oluştururken üniversite hastane sayısı 68, özel hastane sayısı ise 566. AKP‘nin iktidara geldiği 2002’de özel hastane sayısı 271’di. Bilinçli ve sistemli sağlık politikaları sonucunda özel hastaneler güçlendirildi” dedi.
Özellikle diş sağlığı sorunları yaşayan yurttaşların Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nden (ADSM) randevu alamadığını vurgulayan Uğur, “ADSM’lerde 15 dakikada bir randevu verilmesi bile sorunları çözmüyor, yeterli olmayan 15 dakikanın aşılması ile sıra bekleyen yurttaşlar için tedavi çileye dönüşüyor. Aylar sonrasına bile randevu alamayan yurttaş, ekonomik koşullarının yetersizliği nedeniyle özel kliniklere de gidemiyor, çaresizliğe terk ediliyor” diye konuştu.
TEHDİT VE ŞİKÂYET
Randevu sorunu nedeniyle CİMER’e her gün şikâyet ve tehditler savrulduğunu aktaran Uğur, şunları kaydetti: “Çözüm için siyasi iktidarı; sağlıkta dönüşüm programından vazgeçmeye, etkili bir sevk zincirini oluşturmaya, yeterli kadrolu, güvenceli personel alımını bir an önce sağlamaya, sağlık çalışanlarına verilen sözleri tutmaya, ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını uygulamaya çağırıyoruz.”
Video Haberler
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cübbeli Ahmet'in yakını halk plajına çöktü
- 4 büyük hava yolu firmasından maske kararı
- Cep telefonu ve tütünde ÖTV düzenlemesi
- Ev ve araba alacaklar dikkat!
- Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı!
- 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'den hala aranıyor
- Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı
- İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?