MHRS'den randevu almak imkansız: Yurttaş hastanelerden iki yıldır sıra alamıyor

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

Genel Sağlık İş-Başkanı Derya Uğur, salgın döneminin başından beri süren randevu sorunu çözülemediği için “CİMER’e tehdit ve şikâyet yağdığını” belirtti. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve üniversite hastanelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yaşanan randevu sorunun çözülmemesine tepki gösterdi.

ÖZEL HASTANEYE YARADI

Aile hekimliği sistemine de yeterli özen gösterilmediği için hasta yığılmaları yaşandığını söyleyen Uğur, “Yurttaşlar merkezlerden uzakta şehir hastaneleri yerine daha kolay ulaşabilecekleri, yakın bir tarihe randevu alabilecekleri özel hastaneleri tercih ediyor. 2020’de aktif hizmet veren bin 534 hastaneden 900’ünü Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler oluştururken üniversite hastane sayısı 68, özel hastane sayısı ise 566. AKP‘nin iktidara geldiği 2002’de özel hastane sayısı 271’di. Bilinçli ve sistemli sağlık politikaları sonucunda özel hastaneler güçlendirildi” dedi.

Özellikle diş sağlığı sorunları yaşayan yurttaşların Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nden (ADSM) randevu alamadığını vurgulayan Uğur, “ADSM’lerde 15 dakikada bir randevu verilmesi bile sorunları çözmüyor, yeterli olmayan 15 dakikanın aşılması ile sıra bekleyen yurttaşlar için tedavi çileye dönüşüyor. Aylar sonrasına bile randevu alamayan yurttaş, ekonomik koşullarının yetersizliği nedeniyle özel kliniklere de gidemiyor, çaresizliğe terk ediliyor” diye konuştu.

TEHDİT VE ŞİKÂYET

Randevu sorunu nedeniyle CİMER’e her gün şikâyet ve tehditler savrulduğunu aktaran Uğur, şunları kaydetti: “Çözüm için siyasi iktidarı; sağlıkta dönüşüm programından vazgeçmeye, etkili bir sevk zincirini oluşturmaya, yeterli kadrolu, güvenceli personel alımını bir an önce sağlamaya, sağlık çalışanlarına verilen sözleri tutmaya, ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarını uygulamaya çağırıyoruz.”