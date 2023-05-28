2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi.

AA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 22.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı geçici sonuçlara göre seçimi kazanan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı çıkışında toplanan vatandaşlarca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen yurttaşlara hitap etmek üzere Saray'a geçti.


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