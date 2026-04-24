Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 32 ildeki bazı taşınmazlar için özelleştirme kararı

24.04.2026 09:36:00
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), 32 ildeki bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınması ile Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki bir taşınmazın imar planı değişikliğine ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ağrı, Artvin, Amasya, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tunceli'de birer, Çankırı, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin ve Trabzon'da ikişer, Adana, Afyonkarahisar, Elazığ ve Eskişehir'de üçer, Bursa'da 4, Balıkesir'de 5, Samsun'da 6, İstanbul'da 7ve Ankara'da 8 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Ayrıca, Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Öte yandan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki, Pursaklarköyü Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AKP'nin yeni bir özelleştirme planını daha ortaya çıkardık!" ifadelerini kullandı ve ayrıntıları aktardı.
Türkiye'nin en stratejik kamu varlıkları olan Boğaz köprüleri ve otoyolların işletme hakkı devri için AKP Hükümeti rotayı Avrupa'ya çevirdi. Perşembe günü Portekizli Brisa yöneticileriyle özelleştirme planını görüşmek üzere bir araya gelen Türk heyeti görüşmeler kapsamında Avrupa temaslarını Fransa ve İspanya ile sürdürecek.
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin gündemde olduğunu iddia ederek, yolun ücretli hale geleceğini ve milyarlarca lira gelir elde edileceğini söyledi. "Yaparsa AKP yapar! Çok yakında, Ankara Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!' diyen Yavuzyılmaz, şirketlerin kasasına 25 yılda 178 milyar lira gireceğini söyledi.