Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Bakü'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü!
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DHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 14:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temaslarına başladı.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için çabaların süreceğini belirtti. Erdoğan ayrıca Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye’nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini de ifade etti.


Etiketler: #Keir Starmer #ingiltere #görüşme #Recep Tayyip Erdoğan

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