Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü!
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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. 



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