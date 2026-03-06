Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

6.03.2026 15:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İran'dan ateşlenen balistik mühimmat nedeniyle dayanışma ve yakınlığını ilettiği bildirildi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle bugün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, öncelikle İtalya'nın stratejik ortağı ve NATO müttefiki Türkiye'ye, maruz kaldığı haksız füze saldırısı karşısında dayanışmasını ve yakınlığını ifade etti" ifadesi kullanıldı.

İki liderin, Meloni'nin son günlerde Orta Doğu'daki farklı paydaşlarla gerçekleştirdiği temaslar temelinde, bölgedeki gelişmeler ve krizin küresel düzeydeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki liderin yakın iletişimi sürdürme hususunda mutabık oldukları belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #İran #Giorgia Meloni

İlgili Haberler

ABD basını yazdı: Rusya, İran’a ABD hedeflerinin koordinatlarını veriyor
ABD basını yazdı: Rusya, İran’a ABD hedeflerinin koordinatlarını veriyor ABD basınına göre Rusya’nın, Orta Doğu’da Amerikan güçlerini hedef alabilmesi için İran’a istihbarat ve hedef bilgisi sağladığı öne sürüldü. Üç ABD’li yetkili, Moskova’nın savaşın başlamasından bu yana İran’a ABD’ye ait savaş gemileri ve uçakların konumlarını ilettiğini iddia etti.
İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in oğlu Hizbullah'ın ateşinde yaralandı
İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in oğlu Hizbullah'ın ateşinde yaralandı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu, İsrail'in Lübnan sınırındaki operasyonları sırasında yaralandı.
İsrail’den Hizbullah’a açık mesaj: Bir şekilde yeneceğiz
İsrail’den Hizbullah’a açık mesaj: Bir şekilde yeneceğiz İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Güney Lübnan’daki operasyonlarını genişlettiğini belirterek Hizbullah’ın “er ya da geç yenileceğini” söyledi. Katz, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğini sağlamak için operasyonların süreceğini vurguladı.