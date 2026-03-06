Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü!

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle bugün telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, öncelikle İtalya'nın stratejik ortağı ve NATO müttefiki Türkiye'ye, maruz kaldığı haksız füze saldırısı karşısında dayanışmasını ve yakınlığını ifade etti" ifadesi kullanıldı.

İki liderin, Meloni'nin son günlerde Orta Doğu'daki farklı paydaşlarla gerçekleştirdiği temaslar temelinde, bölgedeki gelişmeler ve krizin küresel düzeydeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, iki liderin yakın iletişimi sürdürme hususunda mutabık oldukları belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.