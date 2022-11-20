Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası açılışına katılmak üzere uçakla Katar'a gitti.

DHA
20 Kasım 2022 Pazar, 13:43
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 11.50 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutlarından hareket ederek, Atatürk Havalimanı'na geldiler.

Erdoğan çiftini uçağa binmeden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu heyet yolcu ettiler.

Erdoğan çifti, daha sonra 2022 Dünya Kupası açılışına katılmak üzere uçakla Katar'a hareket ettiler.


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