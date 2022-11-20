Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılmak için Katar’a gidiyor.

DHA
20 Kasım 2022 Pazar, 08:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gideceğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne iştirak etmek üzere 20 Kasım 2022 tarihinde Doha’yı ziyaret edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.


Recep Tayyip Erdoğan katar 2022 FIFA Dünya Kupası

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