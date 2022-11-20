Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılmak için Katar’a gidiyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a gideceğini duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne iştirak etmek üzere 20 Kasım 2022 tarihinde Doha’yı ziyaret edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- AKP'de 'bölünme' depremi
- 'Soylu ile ilgili belgelerimiz var'
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Fiyatı eti de geçti!
- Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
- Sen misin İYİ Partili ismin elini sıkan!
- Sigortalılık başlangıç tarihi...
- Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu