Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitlesine miting meydanında montajlanmış video izletti: ‘Tek yöntemleri kara propaganda’

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Doğrulama platformu Teyit.org’dan yapılan açıklamada “Görüntüler montajlanmış. Millet İttifakı’nın 2023 Türkiye Genel Seçimleri için yayınladığı kampanya filminde Murat Karayılan yer almıyor. Filme eklenen video Murat Karayılan’ın eski tarihli bir görüntüsü” denildi. Erdoğan’ın mitinge gelenlere “Bak bu çok önemli. Benim milli ver yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi?” diyerek izlettirdiği video tepkilere neden oldu.

HEDEF KEMİK KİTLE

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Genel Yayın Yönetmeni ve Doç. Dr. Tezcan Durna, bunun “kara propaganda” olduğunu söyledi. Durna, “AKP’nin seçim söylemlerinin ve propagandasının çoğu bir parodiye dönmüş durumda. Yapmaya çalıştıkları kemik kitleleri olarak adlandırılan tamamen lider sadakati üzerinden, takım tutar gibi davranan kitleyi konsolide etmek. Toplumu yıllardan beri böldüler, herkesi birbirine düşürdüler. Millet İttifakı yeniden toplum olma vaadi sunuyor.” dedi.