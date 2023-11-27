Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile bir araya geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Saray'da bir araya geldiği aktarıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.
Saray'da gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
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