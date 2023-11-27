Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Saray'da bir araya geldiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile bir araya geldi!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.

Saray'da gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Maldivler ziyaret görüşme

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