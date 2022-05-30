Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini, bundan sonra da arabuluculuk dahil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti.
Erdoğan, tarafların ve Birleşmiş Milletler’in iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi’ne katılmaya ve merkeze İstanbul’da evsahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.
Video Haberler
- Düğünde davetsiz misafir!
- 'Fıstıklı baklava üretmeyeceğiz'
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- İşte AKP'nin son planı!
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- Naci Görür: Vatandaşlar tazminat davası açabilirler
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı