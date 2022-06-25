Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu 'Yangınla ilgili cezalar artırılmalı' dedi

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran’da çıkan ve söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına karşı havadan ve karadan büyük mücadele veriliyor. Ekipler gün içerisinde etkili olması beklenen rüzgârdan önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Dumanların yoğun olduğu bölgede özellikle uçaklar ve 10’a yakın helikopterin aynı anda müdahale ettiği gözlendi. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde ise helikopterlerle soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 29 kişi dumandan etkilendi.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını, ufak bir bölgede devam ettiğini söyledi. Erdoğan, orman yangınlarında idam cezasının tartışılması gerektiğini belirterek “Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor’’ dedi.

CEZALAR ARTMALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Bu ormanların sahibi, arabasını alıp ‘Bu ormanda piknik yapayım’ diyen kişilerin değildir. İçkisini alıp, kendisini kaybedip buranın yakılmasına vesile olan kişilerin değildir. Orman konusundaki cezalar artırılmalıdır. İdam konusu çok tartışılıyor ama idamın da kendine ait bir caydırıcılığı söz konusudur. Evet ağza hoş gelmiyor ama bu kadar sorumsuzluğun da güçlü bir cezası olması gerekir.” Hava ve kara koordinasyonunun çok iyi olduğunu söyleyen Soylu, “Bir partinin genel başkan yardımcısı gelip ‘Helikopter ve uçak yok’ demek yalandır. İkinci büyük yalan, yangın riskinin ne olduğunu bilmeden ‘Cumhurbaşkanlığı’nın Okluk Koyu’ndaki yeri için bütün hava uçakları görev yapıyor’ diyerek zihnimizle dalga geçmektir” dedi.

YARDIMI İSTEMEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, “Uluslararası arenada biz bir yardım çağrısına çıkmadık ama İsrail ve Romanya’nın bize yardımcı olmak adına teklifleri var. Bunlardan üç helikopter Katar’dan geldi. Azerbaycan’dan da bir amfibik uçak şuan hizmet veriyor. Biz yapılan teklifleri, şimdilik beklemede tutuyoruz. Evlerini tahliye ettiğimiz ailelerle ilgili 3’er bin liralık nakit desteği yapıldı” diye konuştu.

TUTUKLANDI

Yangının şüphelisi 34 yaşındaki S.A. adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf eden ve tutuklanan S.A. cezaevine gönderildi. Ş.A ilk ifadesinde, ailesi ile ticari bir anlaşmazlık bulunduğunu ve anlaşmazlık sebebi ile kızarak yaktığını, hatta kendisini de yakmak istediğini, olay esnasında alkollü olduğunu belirtti.

OSMAN GÜRÜN: ORTAK AKILA İHTİYACIMIZ VAR

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bütün gücümüzle yangın ile bir savaş yaşıyoruz. Hiçbir kurumun birbirinden ayrı, birbirine karşı olmaması gerekiyor. Yangının söndürülmesi için ortak akla ihtiyacımız var” dedi.

"GÖREVİMİZ UYARMAK"

Marmaris’te konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, parti olarak yangınlara erken ve etkili müdahale beklediklerini belirtti. Öztunç, “Biz muhalefet partisiyiz. Görevimiz sizi uyarmak, sizin eksikliklerinizi söylemek, sizi çalıştırmak. Siz de çıkın, yaptıklarınızı anlatın” ifadelerini kullandı.