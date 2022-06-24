Marmaris Belediye Başkanı Oktay: Yangın nihayet söndürüldü

24 Haziran 2022 Cuma, 22:19

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı” açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından 4 günün sonunda Marmaris’teki yangın ile ilgili bilgi verdi.

Oktay, şu açıklamaları yaptı:

21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Öncelikle yangının söndürülmesinde canını hiçe sayarak alevlerin içine dalan, gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere; belediye çalışanlarımıza ve bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederim. Şimdi Marmaris olarak yeniden ayağa kalkacağız ve bir kez daha hep birlikte yaralarımızı saracağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun.

21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. pic.twitter.com/uo3EPPrXNh — Mehmet Oktay (@oktaymehmet48) June 24, 2022

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf ettiği belirtilen S.A. (34), sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.