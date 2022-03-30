Cumhurbaşkanı Erdoğan’a memleketi Rize’den ‘bal’ tepkisi

30 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı ve maliyeti 687 lira olarak hesaplanan “şifa reçetesi”ne bir tepki de Rizelilerden geldi. Erdoğan, çiftçilerle sohbeti sırasında, “Gece yatarken manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi yerim. Şifa” tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine hemşerileri, “Kestane balı, taş ocağı için feda ediliyor” uyarısı yaptı.

"UMURSAMIYOR"

Rize’nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde, Cengiz İnşaat tarafından yürütülen taşocağı projesine karşı direnen çevreciler, “Bölgede bütün ekosistem yok olma noktasına geldi” dedi. Bölgenin, kestane balının üretildiği en önemli yerlerden olduğuna vurgu yapan İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcücü Asuman Fazlıoğlu, “Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Kestane balı’ yiyorum. Ancak kestane balı yetiştirilen bir yerde taşocağı yapılmasına ses çıkarmıyor. Şifasına inanıyorsa bu ürünü korumalı. Kaynağına sahip çıkmak lazım. Hemşerimiz ama hiç umurunda değiliz” dedi.

Rize İşkencedere Vadisi’nde yıllık ortalama 22 tona yakın kestane balı üretildiğini kaydeden Asuman Fazlıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"SİYASİLERE YOLLADIK"

“İşkencedere’deki kestane balı Türkiye’nin en iyi ballarındandır. Ancak taşocağı için kestane ağaçlarını acımadan kesiyorlar. Arıcılık imkânı ortadan kalkıyor. Arılar ölüyor ya da göç ediyor. Arılar buradan giderse bin yıl üretim olmayacak. Biz son kestane ballarını siyasi parti başkanlarına ve Cumhurbaşkanı’na gönderdik. Dedik ki ‘Bir daha yeme şansınız olmayacak.’ Bir geri dönüş olmadı.”

YARGI KARARI VAR AMA!

Taşocağına karşı direnişin sürdüğünü da anımsatan Fazlıoğlu, “Mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı için müracaatımız vardı. Bilirkişi raporu olumluydu, ‘Burada taşocağı olmaz’ demişti. Ancak yeni gerekçeler sundular ve mahkemenin karar verme sürecini uzattılar. Amaç yıkımın devam etmesi. Her geçen gün daha da iç acıtan bir görüntü var” dedi.