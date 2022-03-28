Erdoğan, geçinemeyen yurttaşa 687 TL’lik şifa reçetesi verdi

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki resepsiyonlarda konuklara ikram edilen “ejder meyveli smoothie”, “efuli” ve “Alo evera” gibi lüks içecekler üzerine başlayan “israf” tartışması yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cuma günü Tokatlı çiftçilere buluştu. Görüşmenin videosu önceki gün Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı.

"KALİTELİ ÜRÜN"

Videoya göre, Erdoğan, “Ramazan geldi, istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu’nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim” ifadelerini kullandıktan sonra çiftçilere her akşam yatmadan önce yediği karışımı tavsiye etti. Erdoğan’ın ifadeleri şöyle:

“Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, üç tane veya beş tane. Ona biraz kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım. Şifa.”

Cumhuriyet, Erdoğan’ın yurttaşa tavsiye ettiği karışımda yer alan malzemelerin ortalama fiyatlarını araştırdı. Buna göre, piyasada 1 kilogramlık manda yoğurdu ortalama 96 TL’ye satılıyor. Erdoğan’ın karışımında yer alan Medine hurması ise çöl ikliminde yetişen bir bitki. Bu sebeple Türkiye’de satışa sunulan Medine hurması büyük oranda ithal ediliyor. Bir kilo Medine hurması almak isteyen yurttaşın piyasadaki ortalama fiyatlara göre 154 TL ödemesi gerekiyor. Karışıma eklenen kestane balı da pahalı bir ürün. “Çiçek balına göre daha faydalı olduğu, düzenli tüketildiğinde bazı hastalıkların oluşumunu önlediği” belirtilen kestane balının piyasadaki ortalama kilogram fiyatı 385 TL. Erdoğan’ın karışımına kattığını söylediği yulafın fiyatı da son dönemde enflasyon etkisiyle hızla yükselen ürünler arasında. Marketlerde inceltilmiş halde “yulaf ezmesi” adıyla paketli şekilde satılan ürünün ortalama kilogram fiyatı ise 52 TL.

SATIN ALMAK İÇİN

Erdoğan’ın tavsiye ettiği karışımı her akşam yatmadan önce yemek isteyen bir yurttaş, bu ürünlerden birer kilo satın alıp evinde bulundurmak istediğinde ortalama 687 TL harcama yapmak durumunda kalıyor.