Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şaşırtan iddia: Dünyada bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:57

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 18:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkıma uğrayan 11 ilde arama kurtarma çalışmalarının geç başlamasına yönelik eleştiriler sürerken, depremin 22. gününde hâlâ yardım ulaşmayan depremzedeler bulunuyor.

Bölgedeki en büyük sorunun çadır ve konteyner olduğu her fırsatta herkes tarafından dile getirilirken, Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel Kızılay'ın depremin 3. gününde AHBAP Derneği'ne çadır sattığını ortaya çıkardı.

Bölgede barınmanın yanı sıra hijyen konusunda sorunlar devam ederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şaşırtan bir iddiada bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile ziyarette bulunduğu Adıyaman'da Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİZİM DÖNEMİMİZDE TÜM FELAKETİN İZİNİ SİLDİ..."

Erdoğan ayrıca, Adıyaman'da 50 bin konut yapılacağını ve şehirlerin bir yılda ayağa kalkacağını söyleyerek, "Bu hükümet hiçbirinin altında kalmadı. Türkiye bizim dönemimizde tüm felaketin izini sildi" dedi.