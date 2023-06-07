Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk adımı 13 üniversitenin rektörünü değiştirmek oldu: Övdüler, atandılar
Erdoğan’ın rektör atamaları “kamuda liyakat” tartışmalarını yeniden başlattı. Yeni atanan rektörler arasında AKP’den milletvekili aday adayı olan, iktidara yakın isimlerin olması dikkat çekti. 13 rektör arasında ise hiç kadın akademisyen yok.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 13 üniversiteye rektör atadı. Yeni atanan ve halihazırda görevine devam edecek olan rektörler arasında önceki yıllarda AKP milletvekili aday adayı olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla ve övgüleriyle dikkat çeken isimler yer aldı. Ayrıca atanan 13 rektörün arasında kadın rektörün olmaması da dikkat çekti.
2019’dan bu yana görev yaptığı Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli 2015‘te AKP Van milletvekili aday adayı oldu ve eski AKP Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevi yaptı.
AKP SLOGANIYLA MESAJ
Ayrıca Şevli’nin seçim sonrası sosyal medyada “Kazanan Güçlü Türkiye olmuştur. #TürkiyeYüzyılı başlıyor” paylaşımı yaptığı görüldü. Şevli ayrıca daha önce de Erdoğan’ı överek şöyle bir paylaşım yapmıştı: “Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde TürkiyeYüzyılı vizyonuyla teknolojide dışa bağımlı olmadan çok daha iyi noktalara gelecektir.”
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne atanan rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar’ın da sosyal medyada seçim sonrası Erdoğan’a ilişkin şu ifadeleri yazması dikkat çekti: “Büyük bir olgunluk içinde, demokrasi şöleni şeklinde tamamlanan seçimlerin neticesinde bir kez daha Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, ülkemize, milletimize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.”
DEPREM ÖVGÜSÜ
Munzur Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Kenan Peker’in ise sosyal medyada atama sonrası “Türkiye Yüzyılı” ifadesini kullandı. Ayrıca Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Alican’ın da “Deprem bölgesinde Cumhur İttifakı’nın yüksek oy alması depremzedelerin yanlış tercih yaptıklarını değil, hükümetin deprem sürecini iyi yönettiğini ve vatandaşa umut aşıladığını gösterir” mesajını paylaştı.
ATAMALAR LİYAKATSİZ
Kamudaki liyakatsiz atamaların uzun yıllardır tartışıldığını belirten Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın, “Seçim sürecinde de liyakate, yandaş kadrolaşmalara son verileceğine dair taahütlerin olduğu ortadayken, üniversitelere atanan rektörlerden de görüyoruz ki AKP’ye yakın insanlar yeniden üniversitelere atanıyor. Bu atamalar iktidarın samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Bu durum önümüzdeki süreçte de kamuda liyakate dayalı değil, yandaşa dayalı olacağına dair bizlere ipucu veriyor” dedi.
BİR TANE BİLE KADIN YOK
- Afyon Kocatepe: Prof. Dr. Mehmet Karakaş.
- Biruni Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Yüksel.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy: Prof. Dr. Hüseyin Dalgar.
- Uludağ: Prof. Dr. Ferudun Yılmaz.
- Çanakkale Onsekiz Mart: Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu.
- Çankaya: Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş.
- Galatasaray: Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ.
- İstanbul Beykent: Prof. Dr. Volkan Öngel.
- İstanbul Ticaret: Prof. Dr. Ömer Torlak.
- İzmir Ekonomi Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu.
- Munzur: Prof. Dr. Kenan Peker.
- Muş Alparslan: Prof. Dr. Mustafa Alican.
- Van Yüzüncü Yıl: Prof. Dr. Hamdullah Şevli.
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