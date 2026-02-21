Cumhurbaşkanı’nın Karayıldız’ı tercih etmesi bekleniyor: Erdoğan, AYM kararı tanımayanı AYM’ye üye seçecek!

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın mart ayında görev süresinin dolacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca önceki gün seçim yapıldı. Seçim sonucu 58 oy alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Karayıldız ile 45 oy alan aynı daire üyesi Oğuz Dik ve 44 oy alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Şaban Kazdal en çok oyu alan isimler olarak, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için aday olarak belirlendi. Belirlenen 3 adayın ismi Gökcan’ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek.

KARAYILDIZ’IN ÖNDE OLDUĞU KONUŞULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayıldız, Dik ve Kazdal'ın arasından birini AYM üyesi olarak atayacak. AYM üyeliğine seçilecek kişi 12 yıl Yüksek Mahkemede görev alacak. Kulislerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM üyeliğine bu üç isimden Karayıldız’ı seçeceği konuşuluyor. Karayıldız; 8 Kasım 2023’te Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM’nin Can Atalay’a verdiği ihlal kararına uymama ve kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyursunda bulunulması yönünde verdiği kararda imzası olan üyelerden biriydi.