Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 11:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin’in, nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın taktığı öğrenildi.


Cumhurbaşkanı FUAT OKTAY Recep Tayyip Erdoğan
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler