Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Slovakya'ya geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Slovakya'ya geçmiş olsun mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi X hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"HİÇBİR TOPLUMDA OLMAMALI"

"Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duydum. Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir. Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmamalıdır. Sayın Başbakana acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür vahşi saldırıların dünya genelinde kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diliyorum."


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