Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'

Slovakya Başbakanı'na suikast düzenleyen saldırgan, 71 yaşındaki Juraj (George) Cintula olduğu iddia ediliyor. Juraj, Slovakya asıllı, emekli bir şair. Slovakya muhalefet partisi Yenilikçi Slovekya’ya yakınlığı ile biliniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 19:00
Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'
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1953 doğumlu Juraj Cintula, Levicli şehirde yaşıyor. 3 şiir kitabı ve bir romana imzasını atan ünlü edebiyatçı, 2005’ten beri faaliyet gösteren "Dúha" isimli bir edebiyat topluğunun kurucu üyelerinden. 2015’te ise Slovak Yazar Derneği’nin bir üyesi.

İlk kitabı 2010’da, ikinci kitabı ise 2015’te yayınlanan yazarın, saldırıyı gerçekleştirme sebebi hala bilinmiyor.

Slovak basınının iddiasına göre, Juraj’ın suikasti gerçekleştirmek için kullandığı silah, yasal yolla alınmış ruhsatlı bir tabanca.

"MEMNUNİYETSİZ OLALIM AMA ŞİDDETE BAŞVURMAYALIM"

Markiza TV’nin haberine göre, 2016’da bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Juraj, narkotik maddelerin etkisi altında olan bir genç tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucu ağır yaralanan Juraj, olaydan dolayı psikolojik rahatsızlık yaşadı.

Aynı yıl, “Şiddete Karşı Hareket” grubunun oluşumunu başlattı ve hareketin resmi kaydı için imzalı ve mali destek topladı. 

“Şiddet genellikle insanların bir vahşi tepkisidir, durumdan duyulan memnuniyetsizliğin bir ifade biçimidir. Memnuniyetsiz olalım ama şiddete başvurmayalım!” diyerek şiddete karşı olduğunu belirtti.

Hareket, “militarism, aşırıcılık, neo-Nazizm ve anarşinin yükselişte olduğu” bir Avrupa'da, insanları “savaştan, aile içi fiziksel veya psikolojik şiddete” kadar her türlü şiddete ve uluslararası sahnedeki şiddete karşı olduğunu duyurdu.


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