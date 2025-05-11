'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanmıştı: Avukat Burak Saldıroğlu'ndan 'Umutsuzluğa kapılmayın' mesajı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı avukat Burak Saldıroğlu, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, "Umutsuzluğa kapılmayın. Yapılan her hukuksuzluğa karşı hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Bir an önce bu hukuksuzluğu atlatıp aranıza dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanmıştı: Avukat Burak Saldıroğlu'ndan 'Umutsuzluğa kapılmayın' mesajı
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 22:55

Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) üyesi avukat Bahtiyar Güner, Silivri'de tutuklu bulunan meslektaşı Burak Saldıroğlu'nu ziyaret etti.

Saldıroğlu, Güner aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, hepinize çokça selamlar. Umutsuzluğa kapılmayın. Yapılan her hukuksuzluğa karşı hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.

Bir an önce bu hukuksuzluğu atlatıp aranıza dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Silivri'den selamlar."

NE OLMUŞTU?

X hesabı engellenen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.


Etiketler: #avukat #tutuklu #Cumhurbaşkanı'na hakaret

İlgili Haberler

İstanbul Barosu'ndan avukat Burak Saldıroğlu için çağrı: 'Hep birlikte itiraz ediyoruz'

İstanbul Barosu'ndan avukat Burak Saldıroğlu için çağrı: 'Hep birlikte itiraz ediyoruz'
Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımlarını dağıtmıştı: Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımlarını dağıtmıştı: Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı!
İmamoğlu'nun X paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat Burak Saldıroğlu gözaltına alındı: Siyasetçiler ve avukatlardan tepki yağdı!

İmamoğlu'nun X paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat Burak Saldıroğlu gözaltına alındı: Siyasetçiler ve avukatlardan tepki yağdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler