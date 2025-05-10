İmamoğlu'nun X paylaşımlarını sokakta dağıtan avukat Burak Saldıroğlu gözaltına alındı: Siyasetçiler ve avukatlardan tepki yağdı!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 11:20

Güncelleme: 10.05.2025 - 11:21

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

CHP'li siyasetçiler ve avukatlar, avukat Saldıroğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

İFADESİ ALINACAK

CHP'nin önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Avukat Burak Saldıroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını çıktı alarak sokaklarda dağıttığı ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Saldıroğlu'nun ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

"BURAK'I DERHAL SERBEST BIRAKIN!"

CHP'li siyasetçiler ve avukatlar, önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı avukat Burak Saldıroğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanımız Avukat Burak Saldıroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarını çoğalttığı için gözaltında! Korkuları o kadar büyük ki ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Korkun! Çünkü milyonlar, Ekrem İmamoğlu’nun sesi oldu ve siz halkın sesini susturamayacaksınız. Süreci yakından takip ediyoruz ve sonuna kadar direneceğiz. Burak’ı derhal serbest bırakın! Çünkü biz haklıyız, biz kazanacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın da, "Ekrem İmamoğlu'nun özgür cismine tahammül edemiyorsanız, hukuksuzca tutsak edip sosyal medyada ismine bile tahammül edemiyorsanız, sokakta paylaşımlarının dağıtılmasına da katlanamıyorsanız sizin vay halinize! Burak Saldıroğlu’nu serbest bırakın!" çağrısında bulundu.

"BİR TWEETİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNDEN KORKAR HALE GELDİLER"

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, "Geçmiş dönem Beykoz Gençlik Kolu Başkanımız Burak Saldıroğlu Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımlarını dağıttığı için gözaltına alındı. Tir tir titriyorlar. Bir tweetin ekran görüntüsünden korkar hale geldiler. Belli ki Ekrem İmamoğlu'nu sayıklayarak yataklarından sıçrıyorlar. Biz milyonlarız. Neyin duyulmasını istemiyorsanız onu haykıracağız. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!" dedi.

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ise "Önceki dönem Gençlik Kolları Başkanımız Av. Burak Saldıroğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürülüyor. Başkanımızın yanındayız, süreci takip ediyoruz. Hukuki dayanağı olmayan uygulamaların da karşısındayız" açıklamasında bulundu.

"Gözaltılara, baskılara, tutuklamalara son!"

Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) de yaptığı açıklamada, "Gözaltılara, baskılara, tutuklamalara son! Meslektaşımız Av. Burak Saldıroğlu hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı. Meslektaşımıza destek olmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.