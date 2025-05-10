Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımlarını dağıtmıştı: Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı!
19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu'nun paylaşımlarını kağıda bastırarak sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
CHP'li siyasetçiler ve avukatlar, önceki dönem Beykoz Gençlik Kolları Başkanı avukat Burak Saldıroğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki göstermişti.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saldıroğlu, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, avukat Saldoroğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.
Gün boyunca gelişmeleri hem emniyette hem adliyede takip eden meslektaşları tutuklama kararını alkışlarla protesto etti.
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