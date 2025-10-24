'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan 7 genç hakkındaki adli kontrol kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan 13'ü tutuklu 35 genç, 3 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

"Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla tutuklanan 13 gencin hepsi bu dosyadan tahliye edildi. Ancak 13 genç içerisinde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da tutuklu bulunan 7 genç tahliye olamamıştı.

İddianamede, “Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi”, “Diplomasız Erdoğan” sloganları da suça gerekçe olarak gösterilmişti. 7 genç, 12 Eylül’de 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme, yaklaşık 2.5 ay tutuklu kalan sanıkların yurtdışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 24 Ekim’e ertelemişti.

SAVCI, GENÇLERİN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

7 genç bugün, 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Kerim Bütün, “Mütalaa iddianamenin kopyala-yapıştırı oldu. Varsayımla hareket edip insan cezalandıracaksak bunun bir sınırı yok. Dava ‘Cumhurbaşkanına hakaret’e ilişkin ancak mütalaa dava ile ilgili değil” dedi.

Müdafi avukatlar, detaylı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırarak bir sonraki duruşmayı 23 Ocak 2026 tarihi saat 10.00’a ertelendi.

Bir sonraki celsenin karar celsesi olması bekleniyor.