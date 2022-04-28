‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç'in tahliyesine karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 18:54
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
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Cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddiasıyla tutuklanan İYİ Parti üyesi Alp Emeç tahliye edildi.

İYİ Parti Gençlik üyesi Alp Emeç, bir atasözünü Twitter’dan paylaşmasından kısa süre sonra silmiş ancak hakkında soruşturma başlatılmıştı. 20 yaşındaki Emeç, 16 Nisan’da tutuklanmıştı.

İYİ Partili gencin tahliye haberini, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu paylaştı. Kavuncu, "Adalet yerini buldu, sevgili Alp Emeç tahliye oldu. Geçmiş olsun Alp Emeç!" ifadelerine yer verdi.


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