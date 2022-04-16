İYİ Partili üniversite öğrencisi Alp Emeç’e cumhurbaşkanına hakaretten tutuklama
İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, 20 yaşındaki İYİ Parti Gençlik üyesi Alp Emeç’in bir atasözünü paylaştığı gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.
İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan 20 yaşında Alp Emeç ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, parti üyesi bir üniversitelinin bir atasözünü paylaştığı gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.
Twitter’dan paylaşımda bulunan Aydın, 20 yaşındaki İYİ Parti Gençlik üyesi Alp Emeç’in paylaşımı silmesine rağmen tutuklandığını kaydetti.
Aydın, “Hukuk devletini, önce ‘parti devleti’ne, şimdi de ‘saray devleti’ne çevirdiler” diye yazdı.
20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve İYİ Gençlik Üyesi #AlpEmeç,— Koray Aydın (@korayaydintr) April 16, 2022
içinde "saray" geçen bir atasözünü sosyal medyada paylaşıp sonra silmesine rağmen tutuklandı.
Hukuk devletini,
önce "Parti Devleti"ne,
şimdi de "Saray Devleti"ne çevirdiler.#YazıklarOlsun#AlpEmeçSerbestBırakılsın pic.twitter.com/0VWAEq8bx0
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İYİ Parti tutuklama kararının ardından yazılı bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. “Adalet, Adalet, Adalet !!!” sözleriyle başlayan açıklamada, “ Hukukun kodları ile oynadığınız zaman iktidarınız bir süre daha devam eder ama, “Adalet" yeri doldurulamaz bir şekilde terk eder o ülkeyi. Adalet terk ettiği zaman, umutlar da eşyalarını toplamaya başlar. Umutlar eşyalarını topladığı zaman, geriye sadece, güvensizlik ve ümitsizlik kalır. İşte tam olarak bizlere yaşatılan Türkiye budur” denildi.
Tam burslu üniversite eğitimi alan 20 yaşındaki Alp Emeç’in dün akşam tutuklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
- Neden mi tutuklandı? Yaptığı ve sonrasında sildiği bir sosyal medya paylaşımı yüzünden tutuklandı. Tutuklamaya sevk eden bir savcı ve tutuklama kararı veren bir de hakim. Adaleti sağlamak için hukuk fakültesinden mezun olmuş iki hukukçu, kodları ile oynanmış hukuk sistemimizin isimsiz iki yeni kurbanı daha. Bu isimsiz kurbanlar, 20 yaşında bir gencin hayatını, verdikleri kararlar ile karartıyorlar. Yargı kararıdır, elbette saygı duyacağız. Ama adaleti sağlamak için verilen kararın, hem hukuka, hem adalete, hem de vicdana uygun olması gerekliliği ne olacak?
"HUKUKA, VİCDANA, ADALETE, MİLLET OLARAK ADALET DUYGUMUZA AÇIKÇA AYKIRI OLARAK TESİS EDİLEN..."
- Bu esas unsurları barındırmadığı zaman mahkeme kararı kendini nasıl hukuk dünyasında ve vicdanlarda meşrulaştıracak? İşte şimdi tam da bu ülkenin; sorumluluk sahibi hukukçularına, Türk Milleti adına karar veren yargıçlarına, kalemini namusu bilen gazetecilerine, ülkeye hizmet etmek için yola çıkmış siyasetçilere, vatandaşlık, sorumluluk ve bilincine sahip her bir vatandaşımıza görev düşmektedir. Hukuka, vicdana, adalete, millet olarak adalet duygumuza açıkça aykırı olarak tesis edilen Alp Emeç’in tutuklanması kararını, titizlikle takip etmek görevimizi yerine getirmek zamanıdır.
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