Meclis'te Erdoğan için 'sıkıyönetim': "Personel çıldırmanın eşiğinde"

01 Ekim 2021 Cuma, 11:22

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün toplanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışı dolayısıyla milletvekillerine hitap edecek.

Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış toplantısına katılacak olması nedeniyle Meclis'te alınan "güvenlik" önlemleri tartışma konusu oldu.

CHP İstanbul Milletvekilili Mahmut Tanal, Meclis'e getirilen "Erdoğan" kısıtlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"1- Bu kadarı da olmaz artık! TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı için “Cumhurbaşkanı” sıfatıyla Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan gelecek diye, Meclis Dikmen Kapısı’nın yan tarafındaki otoparka personel araçları alınmadı.

Devasa park alanı boş tutuldu. Gerekçe neymiş?

2- Erdoğan’ın koruma araçları buraya konulacak!

Allah aşkına Meclis yerleşkesinde Erdoğan’ın giriş yapacağı Şeref Kapısı’nın yan tarafındaki koca alan korumalarının neyine yetmez?

Neden heyecanla yasama yılının ilk günü için gelen personele eziyet ediyorsunuz?

3- Ayrıca Ayrancı Kapısı’ndan da araçla gelen personel engellendi.

Yahu Sayın RTE, kimse ne konuşulduğunu bilmesin diye Dışişleri Bakanlığı mekanizmasını dışarıda tutup “Dostum” dediğin ABD Başkanı Biden’la yalnız görüşürsün.

4- Yine diğer ‘dostun’ Rusya Devlet Başkanı Putin’le baş başa görüşürsün. Ama Meclis’e padişah teşrif edercesine koruma, danışman, görevli ordusuyla gelirsin.

Bir Prompter konuşması için bu kadar şatafata gerek var mı? #YeniYasamaYılı"

"ERDOĞAN NEDEN KORKUYOR?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yaşananlara “Bugün, personele Meclis' te büyük eziyet yaşatıldı; Neymiş efendim, Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecekmiş; buyursun, gelsin. Her zaman söylüyoruz, korkmasın, burada ona karşı bir sıkıntı olmaz. Cumhurbaşkanı Meclis'e gelecek diye Meclis'te sıkıyönetim ilan etmenin bir âlemi var mı? Tüm personel çıldırmanın eşiğine gelmiş. Buna kimsenin hakkı yok” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Tekin, "Cumhurbaşkanının Meclis’e gelişinde bu kadar tedbire ne gerek var? Personel aracını park edecek yer bile bulamıyor. Koridora dahi çıkması yasaklanıyor. Burası sizin sarayınız değil ki, burası milletin temsilcilerinin yeri. Yani Milletin yeri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geldiği durum budur. Biz vesayet derken, tek adam derken tam da bunu söylüyoruz.” dedi.







