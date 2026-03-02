Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin politikaları tanıtıldı... Özgür Özel, dış politika vaadini açıkladı: 'Türkiye'nin pozisyonu Amerika'ya göre değişmeyecek'

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme ve Koordinasyon Kurullarınca hazırlanan politika ve vaatler, "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" başlığı ile CHP Genel Merkez binasında tanıtıldı.

Buluşmada, partinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık sürecine yönelik kurumsal yapılanma, politika üretim kapasitesi ve stratejik yol haritası kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantıya CHP lideri Özgür Özel başkanlık ederken; MYK, PM, YDK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MYK üyeleri, büyükşehir ve il belediye başkanları ile CAO (Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi) Koordinasyon, Yürütme ve Politika Kurulu üyeleri de katılım sağladı.

ÖZEL: SALDIRIYA KARŞI ÇIKIYORUZ

Toplantıda vaatleri açıklayan CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Bölgemiz bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Bölgemizin, ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerini maruz bırakılmasını reddediyoruz. Komşumuz İran'a yapılan saldırıya karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla çözülmesini savunuyoruz.

Bölgenin huzuru ve güvenliği ülkemiz için kritik öneme sahip. AKP iktidarının bölgemizdeki ülkelere liderlik ederek bölgesel barışı tesis etme konusunda başarısız olduğunu tespit etmek zorundayız. AKP iktidarının sanki tüm varlığını ona bağlamış gibi her koşulda Trump safında durmasını, ABD ve İsrail'in saldırılarına utangaç ve ürkek tutum göstermesini asla kabul etmiyoruz. AKP'nin kara düzenini değiştireceğiz. Herkes için adil, refah ve huzur dolu Türkiye'yi inşa edeceğiz."

"PARTİ DEVLETİ DEĞİL, MİLLETİN DEVLETİ OLACAK"

Bir daha hiç kimse bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle donatılmayacak. Cumhurbaşkanı tarafsız ve kapsayıcı olacak. Cumhurbaşkanı dahil herkes denetlenecek. Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilecek. Meclis hak ettiği güce kavuşacak. En kısa sürede Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecek. Temel hak ve özgürlükler dokunulmaz olacak. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü önündeki engeller kaldırılacak. Parti devleti değil, milletin devleti olacak.

"YARGI KARŞISINDA HERKES EŞİT"

Yargıyı siyasetin arka bahçesi olmaktan kurtaracağız. Yargıç ve savcılara yer ve kürsü güvencesi sağlayacağız. Yargı karşısında herkes, eşit muamele görecek. Yıllarca süren yargılama çileleri bitecek. AYM ve AİHM kararlarına tam uyum sağlanacak. Toplumsal travma yaratmış olan davaların yeniden görülmesinin önü açılacak. Haklarında hiçbir yargı kararı olmayan ya da yargılanıp beraat edenlerin mağduriyetleri giderilecek.

"KAMUDA İSRAFI BİTİRECEĞİZ"

Vergi adaleti için kapsamlı Vergi Reformu getireceğiz. Dolaylı vergilerin payını OECD ülkeri seviyesine indireceğiz. Çok kazananın çok, az kazananın az vergi ödeyeceği adil vergi sistemini kuracağız. Temel tüketim ürünleri, vergiden muaf olacak. Çalışanların üzerindeki ağır gelir vergisi yükü azaltılacak. Gelir vergisi dilimleri yoksulluk sınırı hesabıyla yeniden güncellenecek. Kayıt dışıyla etkin mücadele edilecek, vergi gelirleri artırılacak. En düşük emekli maaşını, asgari ücrete yükselteceğiz. Emeklilere bayramlarda 1 asgari ücret ikramiye vereceğiz. Gerçek intibak yöntemiyle emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağız. Kamuda israfı bitireceğiz. Bütçeyi işsize, çalışana ve emekliye vereceğiz."

"TÜRKİYE'NİN POZİSYONU AMERİKA'YA GÖRE DEĞİŞMEYECEK"

Dış politikaya yatırım çeken, istihdam yaratan bir kalkınma aracına dönüştüreceğiz. Demokrasimisi ve ekonomimisi gelişen Türkiye, Ortadoğu'ya da barışın, kardeşliğin ve refahın liderliğini yapacak. Türkiye'nin pozisyonu Amerika'ya göre değişmeyecek. Dünyanın her yerinde vatandaşlarımız, devleti yanında hissedecek. Pasaportumuz saygınlık kazanacak. Avrupa Birliği'ne tam üyelik için hızlı ve etkin adımlar atacağız. Yasaksız Türkiye ve Vizesiz Avrupa'ya ulaşacağız."

"BU KANUN TEKLİFLERİ DERHAL YASALAŞTIRILACAK"

İktidarımızda devletimiz güçlü, ülkemiz güvende olacak. Tüm Cumhuriyet hükümetlerinin ve milletimizin ortak eseri olan savunma sanayimiz; etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimiyle, kayırmacılıktan uzak personel yönetimiyle daha da güçlenecek. Kendisine tevdi edilen görevleri etkin biçimde yerine getiren, barışta caydıran, savaşta kazanan bir Türk Silahlı Kuvvetleri hedefine ulaşmak için gerekli tüm tedbirler alınacak. Krizlerle çevrili bir coğrafyada görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini başarıyla icra edebilmesi için askeri sağlık sistemi yeniden tesis edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük ve sosyal haklarında bulunan adaletsizlikler giderilecek, gerekli iyileştirmeler yapılacak. Kıdemli binbaşılar ile astsubaylara makam ve görev tazminatları emeklilik haklarını da kapsayacak şekilde verilecek. Lojman kapasiteleri arttırılacak, kira yardımları mutlaka sağlanacak. Şehit aileleri ve gazilerin temel sorunlarının çözümü için 18 kanun teklifi hazırlamış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştik. Tüm girişimlerimize rağmen bunların hayata geçmesi mümkün olmadı. İktidarımızda ortak akılla bu kanun teklifleri derhal yasalaştırılacak.

"SUÇ EKONOMİSİ KAYNAĞINDA KURUTULACAK"

Yine en önemli güvenlik sorunlarından biri olan uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle etkin mücadele için gerekli tüm tedbirler alınacak. Finansal ağları çökertilecek, suç ekonomisi kaynağında kurutulacak. Eğitim, rehabilitasyon ve toplum temelli programlar yaygınlaştırılacak. Kolluk ve sosyal hizmetler ve yerel yönetimler eşgüdüm içinde çalışacak.

Ekonomide kalıcı refah günü birlik kurallarla değil, akılcı planlanma, kurumsal kapasite ve üretim gücüyle sağlanabilir. Üretimi yüksek katma değerle buluşturmadan, nitelikli istihdamı arttırmadan ve teknolojik dönüşümü başarmadan güçlü bir ekonomi bu nedenle ticaret ve sanayide yeni bir kalkınma hamlesini planlı, şeffaf ve stratejik bir anlayışla başlatacağız. Ülke kaynaklarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda öngörülebilir, hesap verebilir, verimli şekilde planlamasını sağlamak için Türkiye Planlama Teşkilatı'nı kuracağız.

"TÜM ANLAŞMALARI GÜNCELLEYECEĞİZ"

Küresel ticarette aktif kural koyan bir ülke olacağız. İhracatçıyı en etkin şekilde koruyacağız. Temel hedefimiz iktidarımızın ilk döneminde Avrupa Birliği'ne tam üye olmaktır. Ancak bu sağlanana kadar Gümrük Birliği başta olmak üzere tüm uluslararası anlaşmaları güncelleyeceğiz. Tarım, hizmetler ve dijital ticareti Gümrük Birliği'ne dahil edeceğiz. Ulusal teknoloji stratejisi ile üniversite sanayi iş birliğini güçlendireceğiz.

1 milyon üretim uzmanı seferberliğini başlatacağız. Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoparklar ve eğitim kurumlarıyla entegre edilecek. Bilgiyi üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuyla beyin göçünü tersine çevirmeyi hedefliyoruz.

"MUTLAKA DÜZELTECEĞİZ"

Ülkemizin sağlıklı ve ucuz gıdaya ihtiyacını karşılayan bir tarım politikası hem geçim derdiyle ilgilidir hem de ulusal bir beka sorunudur. Bir ülke toprağını ve çiftçisini kaybederse geleceğini kaybeder. Ancak bugün çiftçilerimiz belirsizlik içinde üretim yapmaktadır. Çiftçi ekim zamanı fiyat bilmiyor, hasat zamanı ise maliyetini bile kurtaramıyor. Bu anlayışı mutlaka düzelteceğiz.

Alım garantili üretim modelini hayata geçireceğiz. Çiftçi ürününü satacağı fiyatı ekimden önce bilecek, planını yapacak ona göre ekecek. Alıcı ne alacağını, üretici ne üretmesi gerektiğini bilecek. Arz-talep dengesi planlı şekilde kurulacak. Bu sistemle hem fiyat istikrarı sağlanacak hem de çiftçi korunacak.

Tarım Kanunu milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destekleme olarak ödenmesini öngörürken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bunun ancak beşte birini veriyor. Bütçeye de sadece beşte birini koyuyor zaten. Biz kanuna uyacağız, desteklemeyi eksiksiz vereceğiz. Çiftçi borçlarının faizini sileceğiz, ana parayı 5 yıla bölerek çiftçimize bir kez daha yeniden başlama imkanını yaratacağız.

"ET ÜRETİMİNİ ARTTIRACAĞIZ"

Elektrik borçlarını her ay değil hasattan hasada tahsil edeceğiz. Çiftçinin kullandığı mazottan vergiyi tamamen kaldıracağız. Süt üretimini doğru süt-yem paritesiyle garanti altına alacağız. 1 kilo sütün en az 1.6 kilogram yem alabildiği adil bir fiyat belirleyeceğiz ve uygulayacağız. Hayvancılık destekleriyle yurt dışından et ithalatını bitireceğiz. Et üretimini arttıracağız, ette ithalatçı değil ihracatçı olacağız.

Yanlış politikalar balıkçılığımıza büyük zarar verdi. Bilimsel yöntemler ve çalışmalarla balık stoklarını takip ederek sürdürülebilir bir balıkçılığı hedefliyoruz. Gıda fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı denetimleri sıkılaştıracağız. Zincir marketlerle yerel üretici arasındaki aracıların azaltılması veya tamamen kaldırılmasını sağlayacağız.

"VATANDAŞLIK GELİRİ UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ"

Değerli arkadaşlar, nasıl ki geçmişteki Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımları keser kara propagandası Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal yardımları 4-5 katına çıkarmasıyla çöktüyse gerçek bir sosyal devlette partimizin iktidarında kurulacak. İlk 100 günde Temel Vatandaşlık Geliri uygulamasını başlatacağız. Bu ülkenin vatandaşı olmak onurlu bir yaşam için yeterli olacak. Herkese belli bir gelir desteğini sağlayan sosyal devleti mutlaka kuracağız. Yardımlar sürekli kılınacak ama amaç yoksulluktan tam bir çıkış olacak.

Barınmayı temel bir insan hakkı olarak görüyoruz. Gerçek bir sosyal devlet seferberliğini başlatacağız. TOKİ'nin yıllık konut üretimi 45 binden 120 bine çıkarılacak. Üretilen konutların en az yüzde 25'i kiralık sosyal konut olacak. Sosyal konut kira bedeli hane gelirinin yüzde 25'ini geçmeyecek.

"KALICI YAZ SAATİNE SON VERECEĞİZ"

Ülkemizde insanlar artık kombiyi açmaya korkuyorlar. Işığı yakarken de iki kere düşünüyorlar. Sayın Erdoğan ise iftar için gittiği doğal gazı olan mahalledeki evde soba yanında oturmaktan çekinmiyor. Biz Sosyal Enerji Destek Fonu'nu kuruyoruz. İhtiyaç sahiplerine her ay 300 kW/saat'e kadar elektrik, kışın 80 m³, yazın 30 m³'e kadar ücretsiz doğal gaz sağlayacağız. Kalıcı yaz saati uygulamasına ilk elden son vereceğiz.

Eşit, parasız ve nitelikli eğitim devletin görevidir. İktidarımızda devlet okullarında okuyarak liseyi bitiren her genç en az bir yabancı dili iyi seviyede konuşacak ve dünyayla rekabet edecek kadar teknolojik becerilere sahip olacak. Kaliteli eğitim sadece zenginin ulaştığı bir imkan olmaktan çıkacak. Okullarımız temiz ve güvenli olacak. Öğrencilere bir öğün ücretsiz okul yemeği ve içme suyu vereceğiz.

"KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Kamuda mülakatı kaldıracağız, liyakati getireceğiz. 100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi ve ataması yapılmamış uzman çavuşlar arasından 65 bin güvenlik görevlisi ile 75 bin okul sağlığı hemşiresini ilk yıl atayacağız. Her okula temel ihtiyaç bütçesi tahsis edeceğiz. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı kararlı ve etkili önlemler alacağız."

"PARAN KADAR SAĞLIK DÖNEMİ SON BULACAK"

Sağlık piyasanın insafına bırakılmayacak kadar hayati bir bütçe kalemidir ve bir bütçe kalemi olarak görülmeyecek kadar da değerlidir. Vatandaşlarımız hastaneye giderken cebini düşünüyorsa orada sosyal adalet eksiktir. Nitelikli sağlık hizmeti güçlü bir devletin en temel sorumluluğudur. Biz herkes için güven veren bir sağlık sistemini inşa etme hedefindeyiz.

En büyüğünü yapayım diye şehir içindeki hastaneleri kapatıp herkesi uzaktaki şehir hastanelerine mecbur eden bu sistem yerine, elbette mevcut hastaneleri koruyarak ama yenilerini şehre en yakın, en uygun yerde ve ihtiyaç duyulan büyüklükte ve erişilebilir şekilde yapacağız. Kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaca göre yeniden açacağız. 5 yılda 200 bin sağlık çalışanı istihdam edeceğiz. Performans sistemini kaldıracak emekliliğe yansıyan temel ücret, liyakat esaslı atama ve terfi sistemini getireceğiz. Sağlık çalışanlarına şiddete gerçek bir caydırıcılık sağlayacak düzenlemeleri vakit kaybetmeden yapacağız.

Tedavi ve ilaçta katkı payı, ilave ücret, fark ücretlerini kaldıracağız. Ortez, protez ve tıbbi cihazlarda en ucuzunun ödendiği, daha iyisinin talep edildiği durumda ise aradaki farkın hastanın karşıladığı bu vicdansız uygulamadan vazgeçeceğiz. Aile hekimlerinde ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulacak. Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odası ile birlikte ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetini herkesin erişebileceği bir hizmet olarak arz edeceğiz. Paran kadar sağlık dönemi son bulacak. Herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık sistemi kurulacak.

"TURİZMDE YEREL KALKINMAYI DESTEKLEYECEĞİZ"

Değerli arkadaşlar, turizm yalnızca gelir değildir. Turizm kültürdür, istihdamdır, yerel kalkınmadır, dünya ile bağdır. Biz turizmi bacasız sanayi olarak değil, stratejik bir ihracat alanı olarak konumlandırıyoruz. Turizmi ihracatçı statüsüne alacağız. Güvenli turizm yatırımlarına uygun finansman desteği ve KDV istisnası getireceğiz. Konaklama vergisi gelirlerini yerel yönetimlere ve turizm altyapısına aktaracağız. Her bölgeden en az bir ürünü dünya markası yapacağız. Turizmde yerel kalkınmayı destekleyeceğiz. Kültürü rantın değil toplumun ortak değeri olarak göreceğiz. Sanatın özgürce yapıldığı bir kültür iklimini yaratacağız. Turizmi yalnızca sahillerde değil bütün ülkede geliştireceğiz. Bu turizm anlayışına Anadolu’yu dahil edeceğiz; Anadolu’yu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu yüksek turizm potansiyeliyle yeniden güçlendirecek ve kalkındıracağız.

"UCUZ VE HIZLI İNTERNET"

Ulaştırma ve altyapıda yeni ve güçlü adımlar atacağız. Organize sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerini doğrudan demiryolu ağına bağlayacağız. Bölünmüş yolları ilk 5 yılda 40 bin kilometreye ulaştıracağız. 9 bin kilometre olan elektrikli ve konvansiyonel ana hat demiryolu ağımızı ilk 5 yılda toplam 14 bin kilometreye çıkaracağız. Alternatif ulaşım sistemlerini güçlendireceğiz. Demiryollarının tüm ulaşımdaki %3,5’luk payını ilk 5 yılda %6’ya, ikinci 5 yılda ise %17’ye çıkaracağız. İlk 5 yılın sonunda 5G’den 6G’ye geçişi tüm yurt genelinde tamamlayacağız. Ucuz ve hızlı internete erişim hakkını halkımızın, bilhassa gençlerimizin hizmetine sunacağız.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE YENİDEN TARAF OLACAĞIZ"

Bir ülkenin yarınını görmek istiyorsanız kadınların hayatına ve gençlerin gelecek umutlarına bakmak yeterlidir. Biz kadınların korkusuzca yaşadığı, gençlerin umutla yarına baktığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasını önleyeceğiz. Yeni ve etkin düzenlemeleri hayata geçirip eksiksiz uygulayacağız. Kadını siyasi ve sosyal ekonomik hayatta güçlendireceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız.

Her mahallede devlet kreşleri açacağız. Aile gelirinin %6’sını aşan kreş giderlerini devlet olarak biz karşılayacağız. Eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçireceğiz. Kamu alımlarını kadın girişimcileri desteklemek için kullanacağız. Adil burs ve kredi sistemi gelecek, barınmayan genç kalmayacak. Bir yılda öğretim burslarını bir buçuk çeyrek altın seviyesine getireceğiz. Cumhuriyet Yurtları ile barınma sorununu kökten çözeceğiz. Kiralık sosyal konut uygulamasını gençlerin kullanımına öncelikle sunacağız. 25 yaş altı her gence eğitimini tamamladıktan sonra 4 ay içinde iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden Genç İstihdam Garantisi programını hayata geçireceğiz. Hangi marka ve model olursa olsun gençlerin aldığı ilk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız.

"DEVLETİ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ"

Kıymetli yol arkadaşlarım, bunlar sadece bir vaat listesi değil; iktidarın yarattığı tahribatı, toplumsal kesimler arasında oluşturduğu uçurumu ortadan kaldırma iradesinin ilk ve en önemli reçetesidir. Biz bir vaat listesi açıklamıyoruz. Biz bir sistem değişikliği ve bir büyük program ortaya koyuyoruz. Bu bir yeniden inşa sürecidir. Devleti kurumsallaştıracağız, ekonomiyi planlayacağız, adaleti her alanda tesis edeceğiz. Üreteceğiz ve refahı herkese adil paylaştıracağız.

Buradan samimiyetle ifade etmek isterim ki iktidarımızın hedefi bugün siyasetin araçsallaştırdığı yargıyı geldiğimizde ele geçirmek değil, bir daha hiç kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı düzenini kurmaktır. Amacımız bugün iktidarın elinde tuttuğu medyayı ele geçirmek değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir medya düzenini, basın özgürlüğünü inşa etmektir. Biz devletin kurumlarını ele geçirmek için değil; güçlü, bağımsız, tarafsız kurumları oluşturmak için geliyoruz.

"KİMSE O SOPAYI ELİNE ALAMASIN"

Geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi liyakatli kadrolarıyla, toplumun tüm demokratlarını buluşturduğu güçlü yapısıyla iktidara hazırdır. Herkes emin olsun ki milletin önüne sandık gelecek ve o seçimi otokratlar değil, demokratlar kazanacak.

İktidarımız tüm kimliklerin, inançların, kazanılmış hakların ve özgürlüklerin teminatı olacak. İktidarımızda biz bize düşmanlık edenlere benzemeyeceğiz. İktidar değişimini rakiplerin dövüleceği, rakiplerden intikam alınacak bir süreç olarak görmüyoruz. İktidar değişince elimize bir sopa alıp da rakiplerimizi dövmek yerine, o sopayı 40 yerinden kıracağız ki bir daha kimse o sopayı eline alamasın.

"İMAMOĞLU SEÇİME GİRECEK"

Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kumpası kurarlarsa kursunlar, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu seçimlere girecek ve milletimiz takdir ederse Cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyetimiz çoğulcu demokrasiyle taçlanacak. Bu ülke artık sokaklarında umutsuz gençlerin yurt dışına gitmek için hayal kurduğu ve boş boş gezdiği bir ülke olmaktan çıkacak.

Ekrem Başkanımız bugün Silivri'de. Bugün bu salona hitap ederken o notlarını Silivri'de bir kurşun kalem ve kendisine verilen birkaç sayfa A4 kağıtla hazırladı. Ama onun ya da güçlü kadrolarımızın, yol arkadaşlarımızın Silivri'de olması; bizim de kısıtlandığımız, hareket etmeyeceğimiz ve onların yolunu bekleyeceğimiz, ancak o zaman yürüyüşe geçeceğimiz anlamına gelmiyor. Her birimiz bir Cumhurbaşkanı adayıyız. Her birimiz bu partinin iktidara yürüyen kadrolarıyız. Ekrem Başkan'ın umudu buradadır ama Ekrem Başkan'ın iktidara gelmesiyle dertlerinin çözülebileceğini, onun Cumhurbaşkanı olmasıyla sorunlarının çözülebileceğini düşünen her bir vatandaşımızın da umudu bu salondadır."

İMAMOĞLU: İKTİDARI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen buluşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da yapay zekâ destekli sunumuyla katılım sağladı.

İmamoğlu, sunumunda şunları söyledi:

“Kıymetli Genel Başkanım, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, partimizin ‘Milletle Birlikte Milletin Emrinde” lansmanını Silivri zindanından saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım; ülke tarihinin en zor günlerinde, yakın tarihimizin en boğucu zamanlarındayız. Demokrasimiz, ekonomimiz, bürokrasimiz, adalet ve eğitim sistemimiz çökmüş durumda. Ülkenin en değerli kurumları, en önemli makamları, sadakatten başka bir özelliği olmayanlara, bir avuç ehliyetsize teslim edilmiş. Cezaevleri; siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, aydınlar, öğrencilerle dolu. Kimse ağzını açmasın isteniyor. Çalışanlar yoksulluğa, emekliler açlığa mahkûm. Küçük bir azınlık servetine servet katarken; gençlerimiz işsiz, çocuklarımız ümitsiz. Kimse yarın bugünden iyi olacak diyemiyor. Şehirlerimiz, mahallelerimiz çetelere, uyuşturucu kaçakçılarına teslim edilmiş, sokaklarımızda her gün kadınlar, çocuklar öldürülüyor.”

“Sevgili kardeşlerim; ülkemiz gerçek bir yol ayrımında. Daha önce de kez olduğu gibi… 19. yüzyılın başında, Osmanlı Devleti’nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca da bir yol ayrımına gelmiştik, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilerek çıktığımızda da. Her iki yol ayrımında da büyük hamleler yapmış, ülkemizi daha büyük felaketlerden korumuştuk. Osmanlı Devleti’nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca Tanzimat Fermanını ilan etmiş, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilerek çıktığımızdaysa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşımızı verip, Cumhuriyeti kurmuştuk. Her iki eşikten de büyük reformlar yaparak geçtik. Ülkemiz, bugün yine büyük bir yol ayrımında. Yine büyük bir reform hamlesine ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bekası için, değişen uluslararası düzende ülkemize yakışan bir yer bulabilmek için, büyük bir reform hamlesi yapmamız gerekiyor. Bu büyük reform hamlesini yapabilmek için de bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.”

“ÜLKENİN MAKUS TALİHİNİ CHP DEĞİŞTİREBİLİR”

“Kıymetli kardeşlerim; ülkemizin kuvvetle ihtiyaç duyduğu reform hamlesini, ancak biz yapabiliriz. Ülkenin makus talihini, yüzyıl önce olduğu gibi, ancak CHP değiştirebilir. Yeter ki biz yolumuzdan ayrılmayalım. Yeter ki 2023’te başlattığımız değişim yolundan sapmayalım, değişim sürecini devam ettirip geliştirelim. Değişimin başarı getirdiğini 2024’te gördük. 2024’te başardık; çünkü CHP’yi herkesin partisi yaptık. 2024’te başardık; çünkü Türkiye’yi CHP’nin daha iyi yönetebileceğini gösterdik. 2024’te başardık; çünkü CHP’yi ülkemizin demokrat, kapsayıcı, icraatçı ve liyakatli kadrolarının adresi haline getirdik. 2024’te başardık; çünkü CHP’yi herkesin inancının, dilinin, kılığının kıyafetinin, yaşam tarzının güvencesi haline getirdik.”

“ŞİMDİ BU GÜVENİ HAK ETME ZAMANI”

“Sevgili yol arkadaşlarım; CHP bugün Türkiye’nin birinci partisi. Birinci partiyiz, çünkü milletimiz bize güven duyuyor. 19 Mart’ta başlatılan kuşatma girişimine karşı Genel Başkanımızla, örgütümüzle dimdik ayakta durduğumuz, kuşatmaya teslim olmadığımız için bize güven duyuyor. Şehirlerimizi yağmalatmadığımız, belediyeleri daha iyi yönettiğimiz için bize güven duyuyor. Belediyelerimiz dar gelirliyi, yoksulu, kadını, çocuğu, genci koruduğu için, kimseyi arkada bırakmadığımız için bize güven duyuyor. Şehirlerimiz gibi, ülkemizi de daha iyi yönetebileceğimize inandığı için bize güven duyuyor. Bunun için arzumuz da enerjimiz de fikrimiz de var kadromuz da olduğu için bize güven duyuyor.

Şimdi CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi olarak, Genel Başkanımızın liderliğiyle, bütün kadrolarımızla, enerjimizle, vizyonumuzla bu güveni hak etme zamanı… CHP’nin teslim olmayacağını, CHP’nin teslim alınamayacağını gösterme zamanı. CHP’nin Türkiye’yi akılla, bilimle, istişareyle, uzmanlıkla, liyakatle yönetmeye hazır olduğunu gösterme zamanı. CHP’nin büyük reform hamlesini yapmaya hazır olduğunu gösterme zamanı.”

“ÖYLE BİR PROGRAM VE KADROYLA ORTAYA ÇIKALIM Kİ…”

“Sevgili yol arkadaşlarım; vatandaşlarımızın karşısına öyle bir icraat programı ve kadroyla çıkalım ki, CHP iktidarında devletin adalet ve liyakatle yönetileceğini, toplumun kutuplaştırılmayıp kucaklaştırılacağını, herkesin makbul, herkesin muteber olacağını, milletin huzurlu ve müreffeh, vatandaşların eşit ve özgür olacağını, refahı adil dağıtacağımızı, imkanlarda eşit olup, kimseyi arkada bırakmayacağımızı, sokaklarımızın güvenli, kadınların ve çocukların emniyet içinde olacağını gösterelim.

Öyle öneriler ve projelerle ortaya çıkalım ki; üretim ekonomisine döneceğimizi, ekonomik büyümemizi dış borçla değil, verimliliği artırarak, arzı büyüterek gerçekleştireceğimizi gösterelim. Öyle bir program ve kadroyla ortaya çıkalım ki; ‘Anadolu Kalkınma Yolunu’ inşa ederek, ülkemizi uluslararası ticaretin geçiş noktası yapacağımızı, gıda fiyatlarını düşürerek, köylerimizi şenlendireceğimizi, bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağımızı, ulusal refahı ülkenin dört bir yanına yayacağımızı gösterelim.”

“ÜLKEMİZİN GÜVENDE OLACAĞINA İNANSIN”

“Öyle bir icraat programıyla ortaya çıkalım ki; parasız eğitimi nitelikli, nitelikli eğitimi parasız yapacağımızı, devlet okullarını ülkenin en iyi okulları yapacağımızı, ‘Temel Vatandaşlık Geliri’ ile her yurttaşın onurlu ve insanca yaşayabileceği bir gelir güvencesi oluşturacağımızı, barınma hakkını herkes için erişilebilir kılacağımızı, gençlere istihdam ve nitelikli eğitim sağlayacağımızı ortaya koyalım. Öyle bir program ve kadroyla ortaya çıkalım ki; ülkeyi yerinden yöneteceğimizi, şehirlerimizi dayanıklı, şehirlerimizde hayatı güvenli, ferah ve ucuz kılacağımızı gösterelim. Öyle bir program ve kadroyla ortaya çıkalım ki; ülkemizin bu adaletsiz, ceberut, kibirli yöneticilere, bu yoksulluk ve sefalete, bu iş bilmezliğe, bu beceriksizliğe, bu israf ve görgüsüzlüğe mahkûm olmadığını gösterelim.

Öyle bir programla ortaya çıkalım ki; vatandaşlarımız iktidarımızda ülkemizin güvende olacağına inansın, güvensin. Tehditlere karşı güçlü bir devlete sahip olacağımıza, devletin vatandaşları felaketlerden, krizlerden koruyacağına inansın, güvensin. Ülkemizin zenginliğinden adil pay alacağına, geçim derdinin sona ereceğine inansın, güvensin. Adil bir ülkede, huzurla ve özgürce yaşayacağına inansın, güvensin. Adil ve demokratik bir siyasi rekabet ortamında iradesini özgürce sandığa yansıtacağına inansın, güvensin. Hayatının daha iyi, daha mutlu, daha umutlu olacağına inansın, güvensin.”

“BİZ CHP’YİZ ZOR ZAMANLARIN PARTİSİYİZ”

“Sevgili yoldaşlarım, yol arkadaşlarım; sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır. Ancak biz, CHP’yiz. Zor günlerin, zor zamanların partisiyiz. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından bu ülkeyi ayağa kaldırıp Cumhuriyeti kurduysak; nasıl ki az zamanda çok iş başarıp, genç Türkiye Cumhuriyeti’ne dünyada saygın bir yer kazandırdıysak; nasıl ki İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeyi çok partili sisteme geçirdiysek; bugün de ülkemizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu kılmak için gereken büyük reformları biz yapabiliriz. Sevgili yol arkadaşlarım; ‘Milletle Birlikte Milletin Emrinde Buluşmamızı’ bu duygularla, bu kuvvetli inançla selamlıyor, hepinize üstün başarılar diliyorum. Hepinizi bu duygularla, bu kuvvetli inançla selamlıyorum. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”