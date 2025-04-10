Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:06

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Göksel Aşan kimdir, kaç yaşında? Göksel Aşan hangi görevlerde bulundu?

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında

tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında “Doçent” olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.

Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

GÖKSEL AŞAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1988-1998 İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi

1998-2008 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

2008 yılında Doçent oldu

2017 yılında Prof Dr. unvanını aldı.

2018 İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı

16 Ekim 2018 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı

10 Nisan 2025: Cumhurbaşkanlığı Başdanışman