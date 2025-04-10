Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:16

Güncelleme: 10.04.2025 - 11:16

Murat Germen, dün akşam 19:30’da eşiyle birlikte yurt dışından ülkeye girerken havaalanında gözaltına alındı. Peki, Murat Germen kimdir? Murat Germen neden gözaltına alındı?

MURAT GERMEN KİMDİR?

Mimar ve fotoğrafçı olan Murat Germen 1965 yılında dünyaya gelmiştir. Germen, Fulbright burslusu olarak gittiği Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) mimarlık yüksek lisans derecesini Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) Altın Madalyası ile aldı. Fotoğraf, mimarlık, planlama, yeni medya ve sanat konularında birçok basılı / çevrimiçi yayını olan Germen, uluslararası platformda onlarca konferansa davet aldı.

MURAT GERMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

9 Nisan akşam saatlerinde Türkiye'ye havalimanı üzerinden eşiyle birlikte giriş yaparken gözaltına alınan Murat Germen, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.