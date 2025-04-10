Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:15

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:15

Çanakkale de altın madencilerinin sponsorluğunda yapılan Su Zirvesi'ni protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan dışarı atıldı. Doğan, "Suları yok eden kirleten madenciler Su zirvesine sponsor olamaz!" ifadelerini kullandı. Peki, Süheyla Doğan kimdir? Süheyla Doğan kaç yaşında, nereli?

SÜHEYLA DOĞAN KİMDİR?

Süheyla Doğan, Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 Eylül 1957 yılında dünyaya geldi. Doğan, liseyi Robert Koleji'nde üniversite eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisi olarak tamamladı.

SÜHEYLA DOĞAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Süheyla Doğan, Ankara'da liman mühendisi olarak çalıştı. 1987 yılında Ankara'dan Antalya'ya taşınmıştır. Doğan, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanlığı yapmaktadır.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale de altın madencilerinin sponsorluğunda yapılan Su Zirvesi'ni protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan dışarı atıldı. Doğan, "suları yok eden kirleten madenciler Su zirvesine sponsor olamaz!" ifadelerini kullandı.